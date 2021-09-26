  • BIST 1.384,680
  • Altın 498,85
  • Dolar 8,8420
  • Euro 10,3500
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Anastasiadis, ExxonMobil Heyeti İle Görüştü

» »
Anastasiadis, ExxonMobil Heyeti İle Görüştü
Anastasiadis, ExxonMobil Heyeti İle Görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, 76’ncı BM Genel Kurulu çerçevesinde bulunduğu New York’ta ExxenMobil şirketinin Araştırma ve Yeni Operasyonlar Başkan Yardımcısı Michael G. Cousins başkanlığındaki heyetle görüştü.

Anastasiadis, görüşme sonrasında resmî Twitter hesabından, Güney Kıbrıs’ın “Doğu Akdeniz’de kurumsal iş birliği ortamı yaratmaya hazır olduğu” mesajını paylaştı.

EXXONMOBİL’İN STRATEJİK VARLIĞI ÖNEMLİ…

Haravgi’nin haberine göre ExxenMobil heyeti ile kurumsal düzeyde iş birliği çerçevesinde görüş alış verişinde bulunduklarını, kurumsal iş birliklerinin devam edeceğini kaydeden Anastasiadis “Hükümetimin, Doğu Akdeniz’de şirketlerin şeffaf, istikrarlı bir yatırım ortamı ile işleyebileceği bir kurumsal iş birliği ortamı yaratmaya çalıştığını yineledim. ExxonMobil’in Kıbrıs’ın deniz bölgesindeki varlığının stratejik önemi konusunda hemfikir olduk”  ifadesini kullandı.

Gazete görüşmede, ExxenMobil’in Rum yönetimin tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge” içerisindeki 10’uncu parseldeki faaliyet projesi ile ilgili konuların görüşüldüğünü, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ve Rum yönetiminin sözde “MEB”teki enerji projelerinin kesintisiz devamıyla ilgili daha ileri faaliyetlerinin de ele alındığını yazdı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nıkolas Papadopulos: “Taksimin Eşiğindeyiz”26 Eylül 2021 Pazar 16:54
  • Elpidoforos’a Yönelik Tepkiler Devam Ediyor24 Eylül 2021 Cuma 17:07
  • Üçlü Görüşme İçin “Neredeyse Hiç İyimserlik Çerçevesi Yok”24 Eylül 2021 Cuma 16:57
  • Stefanu’dan Türkiye’ye Eleştiri24 Eylül 2021 Cuma 16:56
  • 83 Yaş ve Üstü Kişilerin 3’üncü Doz Aşılanması24 Eylül 2021 Cuma 16:55
  • Güney Kıbrıs Dubai’deki EXPO 2020 Fuarına Katılıyor24 Eylül 2021 Cuma 16:54
  • Şampuan İçerisinde Uyuşturucu!24 Eylül 2021 Cuma 16:53
  • Yangın Çıkaranlara Ağır Cezalar24 Eylül 2021 Cuma 16:52
  • Asya Bebeğin Tedavisini Güney Kıbrıs Üstlenme Girişimi24 Eylül 2021 Cuma 16:51
  • “Lefkoşa Genel Hastanesi”nde 18 Saat Boyunca Acil Serviste Bekletilen Hasta Hayatını Kaybetti24 Eylül 2021 Cuma 16:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti