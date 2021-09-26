Anastasiadis, ExxonMobil Heyeti İle Görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, 76’ncı BM Genel Kurulu çerçevesinde bulunduğu New York’ta ExxenMobil şirketinin Araştırma ve Yeni Operasyonlar Başkan Yardımcısı Michael G. Cousins başkanlığındaki heyetle görüştü.

Anastasiadis, görüşme sonrasında resmî Twitter hesabından, Güney Kıbrıs’ın “Doğu Akdeniz’de kurumsal iş birliği ortamı yaratmaya hazır olduğu” mesajını paylaştı.

EXXONMOBİL’İN STRATEJİK VARLIĞI ÖNEMLİ…

Haravgi’nin haberine göre ExxenMobil heyeti ile kurumsal düzeyde iş birliği çerçevesinde görüş alış verişinde bulunduklarını, kurumsal iş birliklerinin devam edeceğini kaydeden Anastasiadis “Hükümetimin, Doğu Akdeniz’de şirketlerin şeffaf, istikrarlı bir yatırım ortamı ile işleyebileceği bir kurumsal iş birliği ortamı yaratmaya çalıştığını yineledim. ExxonMobil’in Kıbrıs’ın deniz bölgesindeki varlığının stratejik önemi konusunda hemfikir olduk” ifadesini kullandı.

Gazete görüşmede, ExxenMobil’in Rum yönetimin tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge” içerisindeki 10’uncu parseldeki faaliyet projesi ile ilgili konuların görüşüldüğünü, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ve Rum yönetiminin sözde “MEB”teki enerji projelerinin kesintisiz devamıyla ilgili daha ileri faaliyetlerinin de ele alındığını yazdı.