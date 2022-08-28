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Anastasiadis: Eylül ayında Guterres ile görüşme yapılması için girişimde bulunuyoruz

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Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Eylül ayında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşme yapılması için girişimde bulunduklarını söyledi.
Anastasiadis: Eylül ayında Guterres ile görüşme yapılması için girişimde bulunuyoruz

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Eylül ayında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşme yapılması için girişimde bulunduklarını söyledi.

Güneydeki haber kaynaklarına göre bugün düzenlenen bir anma töreninde konuşan Anastasiadis, Eylül ayındaki BM Genel Kurulu toplantısı için New York’a yapacağı ziyaret sırasında müzakerelerin yeniden başlamasına yardımcı olacak herhangi bir gelişme arzulayıp arzulamadığının sorulması üzerine, halihazırda Guterres ile görüşmek için girişimde bulunduğunu kaydetti.

Anastasiadis, toplantının amacının yalnızca, Genel Sekreter ile mutabık kalınanların uygulanması gerektiğini iletmek olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler Siyasi İşler Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’nın yaptığı temasların ardından herhangi bir gelişme yaşanmadığını belirten Anastasiadis, Türkiye ısrar ettikçe BM kararlarından bir geri çekilmenin söz konusu olduğunu ve bunun, kendisini üzdüğünü dile getirdi.Anastasiadis ayrıca, “Kronos-1” hedefinde keşfedilen doğalgaz yatağıyla ilgili olarak, Türkiye’nin her türlü “tehdidine ve ihlaline” rağmen, enerji programının normal seyrinde devam edeceğini belirtti ve ENI şirketinin İtalyan savaş gemisinin gözetiminde sondaj çalışmalarına devam ettiğine işaret etti.

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