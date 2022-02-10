  • BIST 2.043,97
  • Altın 791.16266
  • Dolar 13.5435
  • Euro 15.51
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Anastasiadis, Fransa'ya gidiyor

» »
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bugün, “One Ocean Summit” zirvesine katılmak için Fransa’ya gideceği bildirildi.
Anastasiadis, Fransa'ya gidiyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bugün, “One Ocean Summit” zirvesine katılmak için Fransa’ya gideceği bildirildi.

Alithia gazetesi, Anastasiadis’in zirvede “İklim Değişikliğiyle Yeşil Denizcilik Odaklı Mücadele” konulu konuşma yapacağını yazdı.

Haberde, Anastasiadis’e Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, Başkanlık Müsteşarı Kiriakos Kusios, Denizcilik Müsteşarı Vasilis Dimitriadis, Güney Kıbrıs’ın Fransa’daki Büyükelçisi Yorgos Siakallis ve bazı diğer görevlilerin eşlik edeceği kaydedildi.

Gazete, Anastasiadis’in adaya yarın gece döneceğini belirtti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Test To Stay” Tartışmaları Bitmek Bilmiyor09 Şubat 2022 Çarşamba 17:16
  • İsrail Enerji Bakanı’ndan “İsai” Ve “Afrodit” Yatakları Konusunda Müdahale09 Şubat 2022 Çarşamba 16:39
  • Kasulidis “Save Famagusta” İnisiyatifi İle Görüştü09 Şubat 2022 Çarşamba 16:23
  • Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk malları yine tartışma konusu09 Şubat 2022 Çarşamba 14:09
  • Güney Kıbrıs'ta 2885 Vaka08 Şubat 2022 Salı 21:38
  • Rum Hükûmet Sözcüsü: Kıbrıs Rum tarafı müzakerelerin başlaması için tüm uygun araçları kullanacak08 Şubat 2022 Salı 17:26
  • “Arabalar Makarios Caddesinde Ağustos’a kadar kalacak”08 Şubat 2022 Salı 17:24
  • Politis: "İktidar değişikliğine yönelik AKEL – DİKO işbirliğine doğru"08 Şubat 2022 Salı 17:22
  • Kıbrıslı Rumlar Avrupa Parlamentosu’nun Daha Önemli Rol Oynamasını İstiyor08 Şubat 2022 Salı 16:42
  • Göçmenlerin Geçişine Yardımcı Oldukları Gerekçesiyle İki Türk’e Hapis Cezası08 Şubat 2022 Salı 16:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti