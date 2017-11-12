Anastasiadis: “Garantilere ihtiyacımız yok”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, herhangi bir çözüm için “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin yıkıldığını görme niyetinde olmadığını belirtti.

Fileleftheros gazetesine göre Anastasiadis dün KKTC’nin kuruluşunun kınanması için düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Habere göre, halkın önüne, halkın istediklerini dile getirmeyen bir çözüm koymaya niyetli olmadığını belirten Anastasiadis, insan haklarının korunmasını sağlamayan herhangi bir çözümün bir sonraki gün yıkılacağını iddia etti.



Anastasiadis “Arzumuz, akıbetimizi biz Kıbrıslıların belirlemesidir” şekilde konuştu.



Şimdiye kadar Güvenlik Konseyi beş daimi üyesinin başrollerinin olduğunu, ancak sadece ikisinin başrol oynadığını savunan Anastasiadis, (daimi üyelerin) her birinin, yapabilecekleri oranda müdahilliğini arzu ettiklerini belirtti.



Anastasiadis, sadece beş daimi üyenin değil, AB’nin ve Türkiye’ye, silah zoruyla uygulanan bir rejimi sağlamlaştırma yönünde gösterdiği yasadışı çabasını değiştirmesi için nüfuzlarını uygulayabileceklerin de müdahilliğini istediklerini savundu.



Kurulan ittifaklar ve bildirilerin bir tesadüf olmadığını söyleyen Anastasiadis, “Devletimizi savunarak, Türkiye’nin istediklerinin ve eğitim için, kültür için, din için komiserler atamaya da işgal bölgelerini İslamlaştırma yoluyla yaptığı metotların önüne geçmemiz için Kıbrıs sorununa en nihayetinde bir çözüm bulunması gerektiğinde ısrar ederek ilerliyoruz” dedi.



Türkler ve Kıbrıslı Türklerin, uzlaşmaz bir politika izlemenin yararlarına olacağına inanmamalarını gerektiğini ileri süren Anastasiadis, Kıbrıslı Türklerin, kendisinin adil bir çözüm istediğini anlaması gerektiğini savunarak, adil derken bunun bir tarafın kazanması, diğer tarafın kaybetmesi anlamına gelmediğini belirtti.



Anastasiadis, Kıbrıslılar için Kıbrıslılar tarafından yaratılacak, devlet olarak AB içerisinde faaliyet gösterilmesini sağlayacak tam anlamıyla sürdürülebilir ve işlevsel adil bir çözümden söz ettiğini belirtti.



Bu nedenden dolayı garanti haklarının, müdahale haklarının ve “işgal ordusunun varlığının” kalkmasını istediğini söyleyen Anastasiadis, “Birlikte yaşamak için garantilere ihtiyacımız yoktur” dedi.



Çok dikkatli olmaları gerektiğini de ifade eden Anastasiadis, zamanın geçmesinin, toprak üzerinde yaratılan oldu bittilerin engellenmesine yardım edeceğini düşünmemeleri gerektiğini söyledi.

Belirli şartlar altında diyaloğun yeniden başlaması gerektiğini öne süren Anastasiadis, belirli şartlar derken, önkoşullardan bahsetmediğini, uluslararası hukuka ve AB normlarına saygıdan bahsettiğini belirterek, BM Genele Sekreterinin parametrelerine dayanacak bir diyaloğun başlamasını arzu ettiklerini söyledi.

Simerini gazetesine göre Anastasiadis, aynı etkinlikte yaptığı konuşmada, KKTC’nin ilan edildiği 15 Kasım 1983 tarihinin, uluslararası meşruiyete saygı duyan sadece Kıbrıs’ta değil, tüm dünyadaki vatandaşlar için uluslararası hukukun, 1974 yazında hukuku tam manasıyla ihlal edenler tarafından bir darbe daha aldığı bir gün olduğunu iddia etti.