Anastasiadis: “GESİ’nin ikinci aşamasının uygulanması tarihi bir gün”

“Kıbrıs Cumhuriyeti” Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, bugün “Ulusal Sağlık Sigortası Programı’nın (GESİ)” ikinci aşamasının uygulamaya girmesini Kıbrıs için tarihi bir gün olarak niteledi.
Anastasiadis, “Vatandaşlar, hükümet, siyasi partiler ve kurumlar bugün için gurur duymaları gerekir” dedi.
Vatandaşlara daha iyi sağlık hizmetlerinin verilmesinin devletin görevi olduğuna işaret eden Anastasiadis, zor durumda olan her vatandaşın daha iyi sağlık hizmetleri alma hakkına saygı ile hizmet etmek gerektiği söyledi.
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