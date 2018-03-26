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Anastasiadis: “Göbek bağlarımızı keselim”

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs’ta garantörlerle olan her türlü bağın kesilmesi gerektiğini belirtti...
Anastasiadis: “Göbek bağlarımızı keselim”

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Yunanistan’ın Osmanlı İmparatorluğuna karşı ayaklandığı gün olan ve resmi olarak kutlanan 25 Mart dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada Kıbrıs sorununa değindiğini yazdılar.

Konuşmasında, Kıbrıs sorununa, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ve egemenliğini tam anlamıyla sağlayacak bir çözüm bulunması amacıyla Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’yle onurlu ve yapıcı bir diyaloğa girmeye hazır olduklarını beyan ettiklerini” ifade eden Anastasiadis: “Bu hedefe ulaşılabilmesi için bizi tüm garantör ülkelerle bağlayan her türlü göbek bağının artık kesilmesi gerekir” şeklinde konuştu.

Anastasiadis, “istedikleri şeyin Kıbrıslılar için kararları yine Kıbrıslıların alması olduğunu” belirterek “Kıbrıs sorununun çözümünün, Türkiye’yle de iyi ilişkiler kurulmasına, Türkiye’nin AB ve enerji konusundaki beklentilerinin karşılanmasına yardımcı olacağını” öne sürdü.

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