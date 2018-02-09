  • BIST 113.590
  • Altın 161,918
  • Dolar 3,8298
  • Euro 4,6829
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAAnastasiadis Akıncı’dan görüşme talep edecek

Anastasiadis görüşme isteyecek

»
Anastasiadis görüşme isteyecek
Anastasiadis'in önümüzdeki hafta sonunda doğru Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile görüşme talebinde bulunması bekleniyor.Kaynak: Anastasiadis görüşme isteyecek

Kıbrıs Haber Ajansı, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades’ın gelecek hafta BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Bayan Elizabeth Spehar ile görüşeceğini duyurduğunu yazdı.

Habere göre, Anastasiades, “gelecek hafta Bayan Spehar ile görüşeceğim ve görüşme sırasında doğru bir temel üzerinde bir diyalog sağlanması umudunun olup olmadığını değerlendireceğiz” dedi.

Kıbrıs sorunu hakkında Anastasiades, “sunulan şartlar, yapılan açıklamalar, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının liderliğinin davranışındaki değişiklikleri yakından izlemek gerekir” dedi.

“Uygun şartların olduğunu görmek amacıyla elimden geleni yapacağım ve bu çerçevede gelecek hafta Bayan Spehar ile görüşeceğim” dedi ve Ulusal Konsey toplantısına atıfta bulunarak “Ulusal Konsey’in toplantısı uygun zamanda yer alacak” dedi.

Ulusal Konsey toplanacak

Bu arada Kıbrıs Rum Hükümet sözcüsü Nikos Hristodulides, Anastasiades’in gelecek günlerde Ulusal Konsey'i Kıbrıs sorununu görüşmek amacıyla toplayacağını söyledi.
 
Kıbrıs Rum Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başkanlık Sarayında açıklamada bulunan sözcü, Anastasiades’in Kıbrıs sorunuyla ilgili gelecek adımları atacağını belirtti.

Akıncı ile görüşme talebi
 
Öte yandan, Cyprus Mail’in haberine göre de Anastasiadis önümüzdeki hafta sonunda doğru Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile görüşme talebinde bulunması bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Çipras ve Erdoğan'ın gündemi Kıbrıs07 Aralık 2017 Perşembe 11:06
  • Taşınmaz Mal Komisyonu süresi 2 yıl daha uzatılıyor27 Kasım 2017 Pazartesi 12:28
  • Yıldırım ve May, Kıbrıs'ı da görüşecek25 Kasım 2017 Cumartesi 14:31
  • TKPYG BKP ittifakı Eş Başkanı İzcan: Ocak seçimleri sonrasında hızlı bir görüşme trafiğinin başlayacak25 Kasım 2017 Cumartesi 14:04
  • Anastasiadis, seçim sonrası girişim umudunu yineledi16 Kasım 2017 Perşembe 11:22
  • Nami: Bundan sonraki süreç sonuç odaklı olmalı08 Kasım 2017 Çarşamba 12:43
  • Erdoğan'ın Atina ziyaretinde gündem Kıbrıs30 Ekim 2017 Pazartesi 09:06
  • Kanbay: "Türkiye,sürdürülebilir bir çözüme ulaşma hedefini muhafaza ediyor"28 Ekim 2017 Cumartesi 21:08
  • Kıbrıs Sorununda Şubat'tan sonra hareketlilik bekleniyor. Akıncı: Rum tarafında bir zihniyet dönüşümü olursa yeniden denenebilir.18 Ekim 2017 Çarşamba 20:51
  • Rum Meclisinin tek taraflı kararı geçersizdir16 Ekim 2017 Pazartesi 14:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti