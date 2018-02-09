Anastasiadis'in önümüzdeki hafta sonunda doğru Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile görüşme talebinde bulunması bekleniyor.Kaynak: Anastasiadis görüşme isteyecek

Kıbrıs Haber Ajansı, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades’ın gelecek hafta BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Bayan Elizabeth Spehar ile görüşeceğini duyurduğunu yazdı.

Habere göre, Anastasiades, “gelecek hafta Bayan Spehar ile görüşeceğim ve görüşme sırasında doğru bir temel üzerinde bir diyalog sağlanması umudunun olup olmadığını değerlendireceğiz” dedi.

Kıbrıs sorunu hakkında Anastasiades, “sunulan şartlar, yapılan açıklamalar, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının liderliğinin davranışındaki değişiklikleri yakından izlemek gerekir” dedi.

“Uygun şartların olduğunu görmek amacıyla elimden geleni yapacağım ve bu çerçevede gelecek hafta Bayan Spehar ile görüşeceğim” dedi ve Ulusal Konsey toplantısına atıfta bulunarak “Ulusal Konsey’in toplantısı uygun zamanda yer alacak” dedi.

Ulusal Konsey toplanacak

Bu arada Kıbrıs Rum Hükümet sözcüsü Nikos Hristodulides, Anastasiades’in gelecek günlerde Ulusal Konsey'i Kıbrıs sorununu görüşmek amacıyla toplayacağını söyledi.



Kıbrıs Rum Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başkanlık Sarayında açıklamada bulunan sözcü, Anastasiades’in Kıbrıs sorunuyla ilgili gelecek adımları atacağını belirtti.

Akıncı ile görüşme talebi



Öte yandan, Cyprus Mail’in haberine göre de Anastasiadis önümüzdeki hafta sonunda doğru Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile görüşme talebinde bulunması bekleniyor.