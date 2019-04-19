Anastasiadis Gürcistan’dan Kıbrıs sorunu mesajı verdi

Rum Yönetim Başkanı Nikos Anastasiadis resmi bir ziyaret için gittiği Gürcistan’da Kıbrıs sorununa ilişkin mesaj gönderdi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te, Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili tarafından onuruna verilen yemekte yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin başlamasından başka bir arzusu olmadığını söylediğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis konuşmasında, Kıbrıs sorununa kalıcı, fonksiyonel ve çağ dışı kalmış garantiler ile üçüncü ülkelerin askeri varlıklarının olmadığı bağımsız, egemen, gerçek bir devletin kurulmasını sağlayacak bir çözüm bulunması amacıyla müzakerelerin başlamasından başka bir önceliğinin olmadığını öne sürdü.

Güney Kıbrıs’ın Gürcistan’ın toprak bütünlüğünün sağlanmasını desteklemeyi sürdüreceğini de dile getiren Anastasiadis, Tiflis’te gerçekleştirilen ekonomik formun ise ikili ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Haber göre Anastasiadis ziyareti çerçevesinde AB Denetleme Otoritesi’nin ofisini ziyaret ederek ofis müdürü ve burada görevli üç Kıbrıslı Rum polisle görüştü.