Anastasiadis: Guterres Çerçevesi ve desantralizasyon müzakere zemini olsun

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, referans şartlarında anlaşma sağlama hedefiyle dün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştü, bugün birer görüşme daha yapacak.

Fileleftheros, Lute’un Akıncı ile görüşmesinin 1, Anastasiadis ile görüşmesinin ise 3 saat sürdüğüne dikkat çektiği haberini, manşetten “Uzun İstişareler… Jane Holl Lute Başkanlık’ta Üç Saat Kaldı… İki Liderle Baş Başa Temaslara Odaklandı” başlık ve spotlarıyla aktardı.



Habere göre, 3 saat süren Lute-Anastasiadis görüşmesinin neredeyse iki buçuk saatlik bölümü baş başa geçti.



Gazete, Anastasiadis’in, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden başlaması, Guterres Çerçevesi ve Rum tarafının önerdiği desantralizasyonun müzakere zemini olması ve müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için iki tarafın referans şartlarında anlaşmaya varması gereği üzerinde durduğu yolunda bilgi edindiğini yazdı.



Gazete Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ise (gazetenin “yani merkezî devletin her kararında veto hakkı” diye nitelediği) olumlu oyda ısrar ettiğini ve Rum Yönetimi Başkanı ile görüşme konusunu gündeme getirdiğini aktardı.



“Akıncı-Anastasiadis görüşmesi önümüzdeki günlerde gerçekleşecek gibi görünüyor ancak Jane Holl Lute buradayken değil; çünkü Lute liderlerle bugün yapacağı görüşmelerden sonra Kıbrıs’tan ayrılacak” ifadesini kullanan gazete, liderlerin görüşme tarihinin önümüzdeki günlerde, Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Elisabeth Spehar’ın liderlerle yapacağı temaslarda belirleneceğini ekledi.



Haberi iç sayfasında “Kendileriyle Tek Görüştü… Jane Holl Lute Akıncı ve Anastaiadis’le Uzun Baş Başa Görüşmeler Tercih Etti” başlığıyla detaylandıran gazete, Rum Başkanlık Sarayı’ndaki görüşmenin başında Sözcü Prodromos Prodromu, Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis ve Anastasiadis’in Diplomatik Büro Şefi Kiriakos Kuros’un da hazır bulunduğunu ancak yarım saat sonra salondan ayrıldıklarını kaydetti.



Gazete Lute-Anastasiadis görüşmesinden, Mavroyannis’in bir ara Saray’dan ayrıldığı ve 20 dakika sonra, elinde bir dosya ile döndüğü notuna da yer verdi.



SİYASİ PARTİLERİDEN İLK TEPKİLER…



Haberde Rum siyasi partilerinin Lute-Anastasiadis görüşmesine ilk tepkilerine de yer verildi.

DİSİ, bütün siyasi partileri birlik olmaya, kamuoyu önünde suçlamadan uzak

durmaya ve müzakerelerin yeniden başlamasına odaklanmaya çağırdı. Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada “Lute ile işbirliğine hazırız. Hepimizin hedefi ve dileği, diyaloğa ilerleyebilmek için referans şartlarında başarılı sonuca ulaşılmasıdır” denildi.



AKEL “her şey bizim tarafa bağlı değil. Vatanın geleceği açısından kritik bu dönemde müzakerelerin yeniden başlaması hedefiyle gereğini yapacağız. Türkiye’nin tavrından dolayı mümkün olamazsa da uluslararası toplumun tamamı bunda net olacak” ifadelerine yer verdiği açıklamasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yapması gerekenlerle ilgili görüşlerini de aktardı. AKEL’e göre Anastasiadis “a)Kıbrıs sorununa federal çözümle ilgili bugüne kadar uzlaşılmış çerçeveyi güvenceye almalı ve savunmalı, b) bugüne kadar kaydedilen yakınlaşmaları ve Anastaiadis’in kendisinin de değerlendirmemenin ‘delilik’ olacağını söylediği Guterres Çerçevesi güvenceye almalıdır.”



DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, “Türkiye’nin bu çabaya yardımcı olmayı reddettiğine ve Türk yetkililerin müzakerelerin Mayıs’tan önce başlamasına dair hiçbir inisiyatifi kabul etmeyeceklerini artık alenen söylediklerine dikkat çekmek zorundayız” dedi.



EDEK “Anastasiadis ve çalışma arkadaşları Kıbrıs Cumhuriyeti’nin işgal rejimi ile sorunların veya daha sonra ortaya çıkabileceklerin yönetilmesinde işbirliği yapması gibi önerilerinin doğrudan veya dolaylı uygulamaktan kaçınmak için çok dikkatli olsunlar. Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesinin de katılımıyla uluslararası konferans toplanması gibi BM tarafından tesis edilmiş taleplere bağlı kalmak zorundadırlar” ifadelerini kullandı.



Ekologlar Lute’un temaslarının özlü bir temaslar turunun başlangıcı olması, “çıkmazı ve taksimi gündeme getirecek bir Truva atı olmaması” dileğinde bulundu, “BM çevrelerinin ve Türkiye’nin Lute’un inisiyatifine ve BM’nin çabasına takvim konulması çabasının böyle bir tehlikeyi görünür kıldığı” iddiasında bulundu.



Alithia manşet haberinde, Lute’un Anastasiadis’le görüşmesinin üç saat sürdüğüne, referans şartlarının derinine girmeye başlandığına dikkat çekti, her iki liderle bugün birer kez daha görüşeceğine ve yarınki Erdoğan-Çipras görüşmesinden bazı etkileyici sonuçlar beklentisi ile anlaşma taslağını vermeyi geciktirebileceği kanaatine yer verdi.



Lute’un “kartlarını açmaya ve referans şartlarına eklenmek üzere getirdiği fikirleri ortaya koymaya başladığını” belirten yazan gazete, “Amerikalı yetkilinin dünkü görüşmelerde anlaşma taslağı sunmadığını ancak dün liderlerden dinledikleri cesaret verici ise bugünkü görüşmelerinde bir taslak sunabileceğini, böyle olursa anlaşma ilan edilmesinin mümkün görülmediğini, bu konuda toparlanmaları için liderlere zaman tanıyıp belki Şubat sonu-Mart başlarında tekrar geleceğini” yazdı.



AKINCI İLE 14.00’TE, ANASTASİADİS İLE 16.30’DA YENİDEN



Haravgi “Beklenti Sepeti Küçük Sondaj” başlıklı manşet haberinde, “Lute’un dünkü temaslarından sonra referans şartlarıyla ilgili görüntünün halen puslu, anlaşma ümidinin de bulanık olduğunun ve müzakere prosedürünün yeniden başlamasını yeniden ötelediğinin görünürden öte ortada olduğu” görüşünü ortaya koydu.



Gazete Lute’un bugün Cumhurbaşkanı Akıncı ile 14.00’te, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ile de 16.30’da yeniden bir araya geleceğini yazdı.

Politis manşete çektiği haberi “Lute’dan Bugün De Gizli Diplomasi… Akıncı İle Bir Anastasiadis ile 2 Saati Baş Başa Geçen Üç Saat Görüşme… Referans Şartları İçin Önce Akıncı Ardından Anastasiadis İle Yeni Görüşmeler” başlık ve spotlarını attı.



Gazete Lute’un Kıbrıs sorununun çözüm müzakerelerinin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesiyle ilgili referans şartlarının şekillendirilmesi maksatlı dolaylı diyalog oyununu büyüttüğü kanaatini ortaya koydu ve “Kıbrıs’taki varlığından yazılı bir şey edinmekte kararlı ve havadaki konulara dair somut cevaplar isteyerek iki lideri zora sokmuş görünüyor” ifadelerine yer verdi.



Edindiği bilgilere dayanarak Lute’un, “somut cevaplar istediği konuların” sadece iç yönetim konularını kapsadığına dair bilgilerin doğrulanmadığını ancak Rum Müzakereci’nin görüşme devam ederken Saray’dan ayrılıp elinde dosya ile dönmesinin “harcanmakta olan çabanın yoğunluğu” açısından gösterge olduğunu yazdı.