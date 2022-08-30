  • BIST 3.164,96
  • Altın 1014.375
  • Dolar 18.1807
  • Euro 18.1935
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAŞahin: Koronavirüse karşı yeni aşı hazır

Anastasiadis: Guterres ile görüşmek için girişimde bulunduk

»
Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşme yapılması için girişimde bulunduklarını açıkladı
Anastasiadis: Guterres ile görüşmek için girişimde bulunduk

Anastasiadis: Guterres ile görüşmek için girişimde bulunduk

Rum haber kaynaklarına göre; düzenlenen bir anma töreninde konuşan Anastasiadis, Eylül ayındaki BM Genel Kurulu toplantısı için New York’a yapacağı ziyaret sırasında Guterres ile görüşmek için girişimde bulunduğunu anlattı.

Anastasiadis toplantının amacının, Genel Sekreter ile Kıbrıs sorunu ile ilgili görüşmeler sırasında mutabık kalınanların uygulanması gerektiğini iletmek olduğunu ifade etti.

“Türkiye’nin her türlü “tehdidine ve ihlaline” rağmen, enerji programı normal seyrinde devam edecek”

Birleşmiş Milletler Siyasi İşler Bölümü, Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’nın yaptığı temasların ardından herhangi bir gelişme yaşanmadığını belirten Anastasiadis, Türkiye ısrar ettikçe BM kararlarından bir geri çekilmenin söz konusu olduğunu ve bunun kendisini üzdüğünü dile getirdi.

Anastasiadis ayrıca, “Kronos-1” hedefinde keşfedilen doğalgaz yatağıyla ilgili olarak, Türkiye’nin her türlü “tehdidine ve ihlaline” rağmen, enerji programının normal seyrinde devam edeceğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özkızan: Kıbrıs Sorunu Hem Güneyde Hem Kuzeyde Emek ve Sınıf Mücadelesinin Büyümesiyle Çözülebilir17 Haziran 2022 Cuma 11:51
  • Talat: "Yürütülen politika Kıbrıslı Türkleri dünyadan tecrit edecek"17 Haziran 2022 Cuma 11:20
  • Mavroyannis: Kıbrıs sorunun çözümünden önce doğal gaz Türkiye’ye taşınmalı16 Haziran 2022 Perşembe 13:53
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AP'nin Türkiye raporuna tepki09 Haziran 2022 Perşembe 09:19
  • Bir gelişme yok ama Konferansı düzenleniyor:... “Son Gelişmeler Işığında Kıbrıs Sorunu” konulu konferans düzenliyor.07 Mayıs 2022 Cumartesi 16:52
  • Lute 21 Haziran’da Kıbrıs’a geliyor17 Nisan 2022 Pazar 10:37
  • BM Barış Gücü: İki lider, kadınların çözüm sürecine katılımını sağlayacak ortak bir eylem planında anlaştı09 Şubat 2022 Çarşamba 12:19
  • KTTB: Sıfır Plastik Atık Hedefine Ulaşmak Zorundayız27 Ocak 2022 Perşembe 15:44
  • Guterres: Kıbrıs'ta müzakere edilmiş bir çözüme güven azaldı18 Ocak 2022 Salı 11:23
  • Pelekanos: BM genel sekreteri eşit mesafeler taktiği izliyor04 Ocak 2022 Salı 21:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti