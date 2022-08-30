Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşme yapılması için girişimde bulunduklarını açıkladı

Anastasiadis: Guterres ile görüşmek için girişimde bulunduk

Rum haber kaynaklarına göre; düzenlenen bir anma töreninde konuşan Anastasiadis, Eylül ayındaki BM Genel Kurulu toplantısı için New York’a yapacağı ziyaret sırasında Guterres ile görüşmek için girişimde bulunduğunu anlattı.

Anastasiadis toplantının amacının, Genel Sekreter ile Kıbrıs sorunu ile ilgili görüşmeler sırasında mutabık kalınanların uygulanması gerektiğini iletmek olduğunu ifade etti.

“Türkiye’nin her türlü “tehdidine ve ihlaline” rağmen, enerji programı normal seyrinde devam edecek”

Birleşmiş Milletler Siyasi İşler Bölümü, Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’nın yaptığı temasların ardından herhangi bir gelişme yaşanmadığını belirten Anastasiadis, Türkiye ısrar ettikçe BM kararlarından bir geri çekilmenin söz konusu olduğunu ve bunun kendisini üzdüğünü dile getirdi.

Anastasiadis ayrıca, “Kronos-1” hedefinde keşfedilen doğalgaz yatağıyla ilgili olarak, Türkiye’nin her türlü “tehdidine ve ihlaline” rağmen, enerji programının normal seyrinde devam edeceğini belirtti.