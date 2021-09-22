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Anastasiadis: Guterres, süreci yeniden başlatmayı kolaylaştıracak bazı fikirler geliştirdi

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BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşen Rum lider Anastasiadis, Kıbrıs sorunu ile ilgili Guterres’in “süreci yeniden başlatmayı kolaylaştıracak bazı fikirler geliştirdiğini” söyledi.
Anastasiadis: Guterres, süreci yeniden başlatmayı kolaylaştıracak bazı fikirler geliştirdi

Görüşmede ele alınan konuların 27 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan üçlü görüşmede de gündeme geleceğini belirtti.

Anastasiadis’in Twitter hesabından açıklama yaptı.

“Bu gece BM Genel Sekreteri ile yaptığım görüşmede, Güvenlik Konseyi kararları temelinde Kıbrıs sorununu çözmeye yönelik verimli bir diyaloğun başlatılmasına yardımcı olacak pozisyon ve görüşlerimizi geliştirdim. Antonio Guterres kendi tarafından süreci yeniden başlatmayı kolaylaştıracak bazı fikirler geliştirdi. Bu konular 27 Eylül tarihindeki resmi üçlü toplantıda masada gündeme gelecek.”

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