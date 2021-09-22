Anastasiadis: Guterres, süreci yeniden başlatmayı kolaylaştıracak bazı fikirler geliştirdi

Görüşmede ele alınan konuların 27 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan üçlü görüşmede de gündeme geleceğini belirtti.
Anastasiadis’in Twitter hesabından açıklama yaptı.
“Bu gece BM Genel Sekreteri ile yaptığım görüşmede, Güvenlik Konseyi kararları temelinde Kıbrıs sorununu çözmeye yönelik verimli bir diyaloğun başlatılmasına yardımcı olacak pozisyon ve görüşlerimizi geliştirdim. Antonio Guterres kendi tarafından süreci yeniden başlatmayı kolaylaştıracak bazı fikirler geliştirdi. Bu konular 27 Eylül tarihindeki resmi üçlü toplantıda masada gündeme gelecek.”
Με τον @UN GenSec, ανέπτυξα τις θέσεις μας για δρομολόγηση δημιουργικού διαλόγου για το Κυπριακό, στη βάση των αποφάσεων του #UNSC. Ο @antonioguterres ανέπτυξε ιδέες για διευκόλυνση της επανεκκίνησης της διαδικασίας.Τα θέματα αυτά θα τεθούν στην άτυπη τριμερή στις 27 Σεπτεμβρίου. pic.twitter.com/XUF5CUPhu0— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) September 22, 2021
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