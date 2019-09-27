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Anastasiadis: "Guterres ve Akıncı'nın katılımıyla her an üçlü bir görüşmeye katılmaya hazırım"

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Rum Lider Nikos Anastasiadis, ekim ayında ya New York'ta ya da bir Avrupa şehrinde, BM Genel Sekreteriyle üçlü bir görüşmenin yapılabileceğini söyledi.
Anastasiadis: "Guterres ve Akıncı'nın katılımıyla her an üçlü bir görüşmeye katılmaya hazırım"

BM Genel Kurulu çerçevesinde BM Genel Sekreteri (BMGS) Antonio Guterres ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulunan Rum Lider Nikos Anastasiadis, Guterres ile görüşmeyi “verimli ” olarak niteledi ve BMGS’ne Kıbrıs sorunundaki mevcut durumu ve Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorunundaki görüşlerini anlattığını belirtti.

Rum Lider Nikos Anastasiadis,, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeninden başlaması amacıyla Kıbrıs Rum tarafının referans şartları üzerinde bir mutabakata varılması konusunda hazır olduğunu ve bunun; 11 Şubat 2014 Ortak Bildiride, hedeflenen çözümün bir parçası için temel kural ve ilkeleri belirleyen, Crans-Montana’da Kıbrıs’la ilgili konferansta görüş birliğine götüren müzakere süreci ile metodolojisi ve 30 Haziran 2017’de Crans- Montana’da üzerinde yakınlaşma sağlanan  konularla BM Genel Sekreterinin önerdiği Güvenlik, Garantiler, Ordu, Etkin Katılım, Toprak Ayarlamaları, Taşınmaz Mallar ve Ortak yönetim gibi altı nokta içeren çerçeve dâhilinde yapılmasının önemine işaret etti.

Rum Lider Nikos Anastasiadis, bir anlaşma sağlanması amacıyla veya 9 Ağustos tarihinde ve BM Genel Sekreteri’nin özel görevlisi Jane Holl Lute’nin adaya varmasının ardından sağlanan görüş birliğinin tekrarlanması amacıyla kendisinin BM Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın katılımıyla her an üçlü bir görüşmeye katılmaya hazır olduğunu yineledi.

“BİZİM TARAFIMIZ BU HEDEF İÇİN AÇIK VE NETTİR”

Rum Lider Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri’nin ilgili taraflarla işbirliğine hazır olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. 

Rum Lider Nikos Anastasiadis, üçlü bir görüşmenin yapılmasının  “görünen bir olasılık” olduğunu ifade ederek, üçlü görüşmede bir anlaşma sağlanması durumunda da “Sayın Çavuşoğlu’nun da söylediği gibi; müzakerelerin hedefi üzerinde bir anlaşma sağlanması için” Kıbrıs sorununun dış yönleriyle ilgili taraflarla, gayri resmi beşli bir görüşme yapılması olasılığı olduğunu da söyledi. 

Rum Lider Nikos Anastasiadis, “Bizim tarafımız bu hedef için açık ve nettir” dedi.

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