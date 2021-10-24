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Anastasiadis, Guterres’e Bir Mektup Daha Gönderdi

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Türkiye’yi Şikâyet Etti, Derhal Özel Temsilci Atamasını İstedi
Anastasiadis, Guterres’e Bir Mektup Daha Gönderdi

 Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e yeni bir mektup göndererek Türkiye’yi şikâyet ettiği, “özel temsilci” atanması talebini yinelediği bildirildi.

Fileleftheros’a göre Rum Sözcü Marios Pelekanos dün yaptığı yazılı açıklamada Anastasiadis’in 21 Ekim tarihli yeni mektubunda sözde “Kıbrıs MEB’i”nde, Karpaz’da ve kapalı Maraş’ta yeni tek yanlı hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle Türkiye’yi şikâyet ettiği kaydedildi.

Anastasiadis’in Genel Sekreter Guterres’ten, “BM Güvenlik Konseyi kararları zemininde çözüm bulunması için özlü diyalog başlaması için gerekli ön şartları yaratmak üzere yeniden başlatma çabalarının başlaması için derhal özel temsilci atayarak daha aktif müdahil olmasını istediği bilgisi verildi. Anastasiadis’in bu yönde, BM ve Kıbrıs Türk tarafı liderliği ile işbirliği yapma irade ve kararlılığını” da ortaya koyduğu savunuldu.

Alithia “Anastasiadis Türk Meydan Okumalarını Guterres’e Şikâyet Etti” başlığıyla ikinci manşet yaptığı haberinde Sözcü Pelekanos’un yazılı açıklamasına yer verdi.

Gazete Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de BM’de Kıbrıs sorunuyla ilgili, birinci hedefi Genel Sekreter’in özel temsilci ataması olan bir hareketlilik yaşandığını söyleyerek “çok yakında ilgili açıklamaların yapılması için bu yönde çalışıyoruz” dediğini yazdı. 

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