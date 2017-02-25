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Anastasiadis, Guterres’e mektup gönderiyor

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Anastasiadis, Guterres’e mektup gönderiyor
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup göndereceği ve son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin görüşlerini aktaracağı bildirildi.

SCHOEPFF: “ALMANYA’NIN YENİDEN BİRLEŞMESİ SÜRECİNDEKİ DENEYİMLERİ PAYLAŞMAYA HAZIRIZ”

 Almanya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Nikolai von Schoepff, “Alman hükümetinin, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin en kısa zamanda yeniden başlayacağını umduğunu dile getirdiği” belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Haber Ajansı KİPE’ye dayandırdığı haberinde, “Berlin’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın müzakerelerden ayrılmasının ardından yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendirdiğinin” kendisine sorulması üzerine, Alman büyükelçinin, “adayı yeniden birleştirecek olan adil ve yaşayabilir bir çözümün her zamankinden daha önemli olduğunu söylediğini” bildirdi.

Gazeteye göre, “Almanya hükümetinin müzakerelerin en kısa zamanda yeniden başlayacağını içten bir şekilde umduğunu” ifade eden Alman yetkili, Alman hükümetinin “liderlerin müzakereleri başarılı bir sonuca ulaştırmak için her türlü çabayı göstereceklerine inanmayı sürdürdüğünü” de söyledi.

Gazeteye göre Alman Büyükelçi “Almanya’nın destek vermeye ve Almanya’nın yeniden birleşmesi sürecindeki deneyimlerini paylaşmaya hazır olduğunu” da ifade etti.

Gazeteye göre Nikolai von Schoepff son olarak “Kıbrıs sorununun çözümünün yalnızca bütün Kıbrıslıların yararına olmayacağını, bunun anlaşmazlıkların barışçıl bir şekilde çözülmesinin mümkün olduğuna dair bir ümit mesajı göndereceğini” sözlerine ekledi.

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