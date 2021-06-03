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Anastasiadis: “Güven yaratıcı önerileri görüşmeye hazırım”

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Rum lider Nikos Anastasiadis’in, Maraş, Ercan ve Gazimağusa Limanı ile ilgili güven yaratıcı önlem önerilerini ele almak için Cumhurbaşkanı Tatar’la görüşmeye hazır olduğu belirtildi.
Anastasiadis: “Güven yaratıcı önerileri görüşmeye hazırım”

Anastasiadis’in geçişlerin başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güven Yaratıcı Önlemleri görüşmeye hazır olduğu belirtildi.

Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios, Anastasiadis’in Tatar ile gerçekleştirdiği çevrimiçi görüşmeye ilişkin açıklamada, Rum liderin hem Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a önerdiği Güven Yaratıcı Önlemleri, hem de çözüm odaklı müzakerelerin ele alacağı bir görüşmeye hazır olduğunu vurguladı. Anastasiadis bir süre önce kapalı bölge Maraş, Ercan Havalimanı ve Mağusa Limanıyla ilgili Güven Yaratıcı Önlemler önermişti.

Rum haber kaynaklarında yer alan habere göre, Kusios, Anastasiadis’in sınır kapılarının yeniden faaliyete geçmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Kusios, Anastasiadis’in bugün Cumhurbaşkanı Tatar’la bir telekonferans görüşmesi yaptığını ve buna BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın yanı sıra Kıbrıs Türk ve Rum taraflarının müzakerecileri Ergün Olgun ile Andreas Mavroyannis’in de katıldığı ifade edildi.

Kusios, Anastasiadis’in telekonferans esnasında, sınır kapılarının, korona virüs pandemisinden önce çalıştıkları gibi yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili memnuniyeti ifade ettiğine işaret etti. Kusios, ayrıca geçişler konusunda uzlaşıya varılmasında yapıcı katkı ve çalışmalarından ötürü tarafların müzakerecileriyle İki Toplumlu Sağlık Komitesi’ni ve BM’nin katkısından ötürü Spehar’a da teşekkür ettiğini kaydetti.

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