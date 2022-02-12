Anastasiadis, GYÖ Teklifine AB’den Destek İstedi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kapalı Maraş’a karşılık Ercan Havaalanı ve Mağusa Limanı’nı “açma” odağındaki “Güven Yaratıcı Önlem (GYÖ)” teklifine AB’den destek istediği bildirildi.

Fileleftheros “GYÖ’ler İşgal Bölgelerini Bölüyor… Başkan, GYÖ’nün ilerletilmesi ve Uygulanması İçin Avrupa Birliği’nin Yardımını İstedi” başlıklı haberinde, Rum tarafının teklifinin “KKTC’de karışıklık yarattığı ve Kıbrıs Türk toplumunun bölünmüş göründüğü” değerlendirmesini aktardı.

KKTC liderliğinin öneriye olumsuz yaklaştığı, Kıbrıs Türk solunun ise destekler göründüğü gözlemini paylaşan gazete, Rum yönetiminin de, Türkiye’ye karşı yaptırım yerine güven yaratıcı önlem telkininde bulunan Avrupalılardan Anastasiadis’in teklifine destek bulmaya çalıştığını yazdı.

Habere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un düzenlediği uluslararası ölçekli toplantı için Brest kentinde bulunan Anastasiadis Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü.

Anastasiadis’in, teklifini Avrupa Konseyi’nde anlatmayı hedeflediğini yazan gazete GYÖ teklifiyle ilgili şunları yazdı:

“Hem Kıbrıs müzakerelerinin uzlaşılmış BM parametreleri içinde yeniden başlamasına zemin hazırlığını kolaylaştırmayı, hem de karada ve denizdeki Kıbrıs, bölge ve AB için zararlı Türk faaliyetlerini sonlandırmayı hedefliyor.”

Gazeteye göre, Rum Sözcü Marios Pelekanos AB’nin, Anastasiadis’in teklifinin ileri götürülmesi ve uygulanması için yardım etmesini ve Kıbrıs sorununun çözümünde, BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonunu “tamamlayıcı olacak şekilde inisiyatif almasını” istediklerini söyledi.

Alithia ise “Macron İle Konuşmaya Zaman Bulamadılar” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile dün Brest’te planlanan görüşmesinin Macron’un yoğun programı nedeniyle gerçekleşemediğini ancak ABD Başkanı’nın iklimle ilgili özel temsilcisi John Kerry ile görüştüğünü yazdı.

Gazeteye göre, dün yalnız birkaç dakikalığına bir araya gelebilen Anastasiadis ve Macron, Çarşamba günü Paris’te ya da Perşembe ve Cuma günleri yapılacak AB-Afrika Birliği Zirvesi çerçevesinde Brüksel’de görüşmek için anlaştı.

Sözcü Marios Pelekanos, Kerry’nin Anastasiadis’e, ABD’nin (Anastasiadis’in) iklim değişikliğiyle ilgili inisiyatifine desteğini ilettiğini söyledi. Anastasiadis’in de Kerry’yi Rum yönetiminin “Doğu Akdeniz ve Orta Doğu ülkeleri tarafından koordineli iklimsel eylem üstlenmesine” dair inisiyatifi kapsamında Ekim ayında liderler düzeyinde yapılacak görüşmeye davet ettiğini ekledi. Pelekanos, Anastasiadis’in Kerry’ye ayrıca “Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ve teklif ettiği Güven Yaratıcı Önlemlerin özü” hakkında bilgi de verdiğini söyledi.

Brest’te ise toplantıda Doğu Akdeniz bölgesi ülkelerin düşük karbon salınımlı bölge oluşturma ortak yaklaşımında üstlendiği taahhüdü ve yeşil denizciliğin önemini anlatan Anastasiadis, Berst’te kendisine eşlik eden Başkanlık Müsteşarı Kiriakos Kusios, Denizcilik Müsteşarı Vasilis Dimitriadis ve bürokratlar ile birlikte dün gece Fransa’dan Güney Kıbrıs’a döndü.