 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 80.277
  • Altın 146,988
  • Dolar 3,7890
  • Euro 4,0450
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKALefkoşa'da Bomba Paniği

Anastasiadis: “haritaların sunulması tarihi bir an”

»
Anastasiadis: “haritaların sunulması tarihi bir an”
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Cenevre’de gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin dün çeşitli açıklamalarda bulundular.

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün “Twitter’dan” paylaştığı mesajında, “Kıbrıs sorununda tarihi bir andan” söz ettiğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis mesajında, tarafların dün karşılıklı harita sunmalarının Kıbrıs sorunu için tarihi bir an olduğunu belirterek, “Kıbrıs halkının beklentilerini karşılama çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

Gazete haberinin devamında, Rum Sözcü Nikos Hristodulidis’in de dün liderlerin görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamaya yer verdi.

Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in dün BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yle yaptıkları görüşmede, uzlaşıldığı şekilde harita teatisinde bulunduklarını söyledi.

Haritaların, Mont Pelerin’de uzlaşılan oranlarda, yani yüzde 28.2-29.2 oranları arasında olduğunu vurgulayan Hristodulidis, müzakere tarihinde ilk kez harita teatisinin gerçekleştiğini ifade etti.

Kıbrıs Türk tarafının sunduğu haritanın, uzlaşılan orana, yani yüzde 29,2’ye uyup uymadığının kontrol edildiğini belirten Hristodulidis, “haritada bizi memnun etmeyen maddeler ve unsurlar var. Nihai sonuç olarak memnun edici değil ve görüş ayrılıklarımız Anastasiadis tarafından yazılı olarak sunuldu” şeklinde konuştu.

Güzelyurt’un (Morfu) iadesi ve iade edilecek topraklara dönecek Kıbrıslı Rum göçmenlerin sayısına ilişkin sorulara yanıt vermekten kaçınan Hristodulidis: “Yolun sonunda değiliz. Kıbrıs sorununun çok önemli bir başlığında bir müzakerenin başlangıcındayız” ifadesini kullandı.

Kendileri için memnun edici olmayan unsurların ne zaman görüşüleceğinin sorulması üzerine ise Hristodulidis “uzlaşılan kriterler sağlandığı için Konferansa geçiliyor. Bugün Cenevre konferansına başlıyoruz. Toprak konusunun müzakerelerine ise, tıpkı iç meselelere ilişkin diğer konular gibi, devam edilecek” yanıtını verdi.

Hristodulidis, bildiği kadarıyla Akıncı’nın, Kıbrıs Rum tarafının haritası üzerinde yazılı yorumu da bulunmadığını belirttiği açıklamasında, müzakereciler düzeyindeki görüşmelerde ise, Kıbrıslı Türklerin yönetime etkin katılımı konusunun ele alındığını, diyalogun süreceğini ancak bugün konferansın gününde görüşülmeyeceğini vurguladı.

Hristodulidis, müzakerecilerin akşamüzeri gerçekleştirdikleri görüşmenin AB uzmanlarının görüşmesiyle alakası olduğunu belirtirken askıda kalan konuların görüşülmesine Cenevre’de mi devam edileceği yönündeki bir soruya ise, buna henüz karar verilmediği yanıtını verdi.

“ANAYASANIN DÜZENLENMESİ KONUSUNDA ANLAŞILDI”

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Rum sözcünün dün yaptığı bir diğer açıklamada liderlerin “anayasanın değiştirilmesi şeklinde” uzlaşıya vardıklarını söylediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, dün liderlerin sabah gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, konunun askıda kalan konulardan biri olduğunu ve önceki günkü görüşmelerde uzlaşı sağlandığını belirterek “uzlaşı sağlanan bir konudur” şeklinde konuştu.

Bugünkü konferansta sadece Güvenlik ve Garantiler konusunun ele alınacağını da ifade eden Hristodulidis, “dönüşümlü başkanlık konusunun ilk gün görüşüldüğünü, anlaşmazlık bulunduğunu, konunun olduğu yerde kaldığını ve daha fazla görüşülmediğini” sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Rum Hükümeti sızmalardan rahatsız12 Ocak 2017 Perşembe 14:40
  • Rum Basını: “tarihi saat”12 Ocak 2017 Perşembe 14:36
  • Seed’in araştırması Cenevre’de11 Ocak 2017 Çarşamba 18:26
  • İki Toplumlu Etkinliğe Girmeye çalışan Elam Üyeleri Durduruldu11 Ocak 2017 Çarşamba 13:31
  • Cenevre'de Sızan Belge Eski mi?11 Ocak 2017 Çarşamba 13:26
  • Eide’den konferansa ilişkin açıklama11 Ocak 2017 Çarşamba 10:57
  • “Eşi benzeri görülmemiş ilerleme”11 Ocak 2017 Çarşamba 10:56
  • Limasol yağmura teslim10 Ocak 2017 Salı 12:49
  • ELAM’dan protesto etkinliği09 Ocak 2017 Pazartesi 10:49
  • BM müzakereleri canlı tutmayı arzuluyor09 Ocak 2017 Pazartesi 10:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti