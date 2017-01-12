Anastasiadis: “haritaların sunulması tarihi bir an”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Cenevre’de gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin dün çeşitli açıklamalarda bulundular.

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün “Twitter’dan” paylaştığı mesajında, “Kıbrıs sorununda tarihi bir andan” söz ettiğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis mesajında, tarafların dün karşılıklı harita sunmalarının Kıbrıs sorunu için tarihi bir an olduğunu belirterek, “Kıbrıs halkının beklentilerini karşılama çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

Gazete haberinin devamında, Rum Sözcü Nikos Hristodulidis’in de dün liderlerin görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamaya yer verdi.

Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in dün BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yle yaptıkları görüşmede, uzlaşıldığı şekilde harita teatisinde bulunduklarını söyledi.

Haritaların, Mont Pelerin’de uzlaşılan oranlarda, yani yüzde 28.2-29.2 oranları arasında olduğunu vurgulayan Hristodulidis, müzakere tarihinde ilk kez harita teatisinin gerçekleştiğini ifade etti.

Kıbrıs Türk tarafının sunduğu haritanın, uzlaşılan orana, yani yüzde 29,2’ye uyup uymadığının kontrol edildiğini belirten Hristodulidis, “haritada bizi memnun etmeyen maddeler ve unsurlar var. Nihai sonuç olarak memnun edici değil ve görüş ayrılıklarımız Anastasiadis tarafından yazılı olarak sunuldu” şeklinde konuştu.

Güzelyurt’un (Morfu) iadesi ve iade edilecek topraklara dönecek Kıbrıslı Rum göçmenlerin sayısına ilişkin sorulara yanıt vermekten kaçınan Hristodulidis: “Yolun sonunda değiliz. Kıbrıs sorununun çok önemli bir başlığında bir müzakerenin başlangıcındayız” ifadesini kullandı.

Kendileri için memnun edici olmayan unsurların ne zaman görüşüleceğinin sorulması üzerine ise Hristodulidis “uzlaşılan kriterler sağlandığı için Konferansa geçiliyor. Bugün Cenevre konferansına başlıyoruz. Toprak konusunun müzakerelerine ise, tıpkı iç meselelere ilişkin diğer konular gibi, devam edilecek” yanıtını verdi.

Hristodulidis, bildiği kadarıyla Akıncı’nın, Kıbrıs Rum tarafının haritası üzerinde yazılı yorumu da bulunmadığını belirttiği açıklamasında, müzakereciler düzeyindeki görüşmelerde ise, Kıbrıslı Türklerin yönetime etkin katılımı konusunun ele alındığını, diyalogun süreceğini ancak bugün konferansın gününde görüşülmeyeceğini vurguladı.

Hristodulidis, müzakerecilerin akşamüzeri gerçekleştirdikleri görüşmenin AB uzmanlarının görüşmesiyle alakası olduğunu belirtirken askıda kalan konuların görüşülmesine Cenevre’de mi devam edileceği yönündeki bir soruya ise, buna henüz karar verilmediği yanıtını verdi.

“ANAYASANIN DÜZENLENMESİ KONUSUNDA ANLAŞILDI”

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Rum sözcünün dün yaptığı bir diğer açıklamada liderlerin “anayasanın değiştirilmesi şeklinde” uzlaşıya vardıklarını söylediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, dün liderlerin sabah gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, konunun askıda kalan konulardan biri olduğunu ve önceki günkü görüşmelerde uzlaşı sağlandığını belirterek “uzlaşı sağlanan bir konudur” şeklinde konuştu.

Bugünkü konferansta sadece Güvenlik ve Garantiler konusunun ele alınacağını da ifade eden Hristodulidis, “dönüşümlü başkanlık konusunun ilk gün görüşüldüğünü, anlaşmazlık bulunduğunu, konunun olduğu yerde kaldığını ve daha fazla görüşülmediğini” sözlerine ekledi.