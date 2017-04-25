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“Anastasiadis hem DİSİ’yi hem kendini zor durumda bıraktı”

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“Anastasiadis hem DİSİ’yi hem kendini zor durumda bıraktı”
Rum Lider Anastasiadis’in kuşku kaldıran adımı, hükümette olan kendi partisi DİSİ’nin Başkanı Averof Neofitu’yu bile çileden çıkardı.

DİSİ, ELAM’ın önerisiyle alınan kararın iptali için verdiği yasa önerisinin onaylanmasının ardından Anastasiadis’in aklına anayasaya akykırılık ihtimalinin gelmiş olmasını “hem DİSİ’yi hem kendini zor durumda bıraktı” diye yorumladı.

 Rum Lider Anastasiadis, dünkü Ulusal Konsey toplantısında Enosis Plebisitine ilişkin yasayı Yüksek Mahkemeye taşıyacağını bildirdiğinde, DİSİ Başkanı Averof Neofitu, sert tepki gösterdi.

Anastasiadis’in, başsavcının, ‘bir yetkinin diğerine verilmesiyle ilgili Anayasaya aykırı konuların olabileceği’ yönündeki görüşüne atıf yapması kendi partisi DİSİ’yi bile ikna etmedi.

 Anastasiadis, ne ilgili tüzükler görüşülürken, ne de ELAM’ın yasa önerisi oylanırken Anayasa’ya uygunluk yönünde hiçbir adım atmazken, karar imza için önünde beklerken aklına anayasaya aykırılık ihtimalinin gelmesi DİSİ’yi bile çileden çıkardı.

 Haravgi Gazetesi’nin güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberine göre, hükümet partisi DİSİ’nin başkanı Averof Neofitu, Anastasiadis’in bu kararından rahatsız oldu, çünkü Anastasiadis’in bu kararıyla hem kendisini, hem de yasa önerisini sunan DİSİ’yi zor durumda bıraktı. Aynı bilgilere göre, Averof Neofitu, Cumhurbaşkanı, ELAM siyasi kargaşaya ve müzakerelerin kesilmesine neden olan kendi yasa önerisini sunarken neden bir başvuru yapmadığını da sordu. Hatırlanacağı üzere, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, tepki gösterdiğinde, Anastasiadis, Meclis’in çoğunluğunun talihsiz eyleminden ve sonrasında bu hatanın düzeltilmesi gerektiğinden söz etmişti.

 Uzun zamandır yoğun görüşmeler yapıldı. Cumhurbaşkanı,  konunun Anayasa uygunluğuyla ilgili hiçbir görüş belirtmedi ve konuyu bu aşamada gündeme getirmesi niyetiyle ilgili kuşkular yaratıyor.

Çünkü Anastasiadis’in bizzat kendisi hükümette olan kendi partisi DİSİ’ye, ‘anayasaya aykırı’ bir yasa sunmasına müsaade etti.

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