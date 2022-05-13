Anastasiadis Hırvatistan Başbakanıyla Görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Güney Kıbrıs’a resmi ziyaret gerçekleştiren Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenković’le dün Başkanlık Sarayında görüştüğü haber verildi.

Haravgi ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, AB’nin Rusya aleyhindeki yaptırımlarının bedelinin, AB üye devletlerinin ekonomileri açısından, Rus ekonomisine etkisinden büyük olmaması gerektiğini ifade eden Anastasiadis, bu sebepten dolayı bu yaptırımların hedefli yaptırımlar olması gerektiğini vurguladı.

Rusya aleyhindeki yaptırımlara değinerek, bu yaptırımların kaçınılmaz olarak kendi ekonomileriyle ilgili bir bedeli olduğunun farkında olduklarını dile getiren Anastasiadis, diğer bir konunun ise, politikalarının maksimum etkiye sahip olması için, AB’yle ilişkili olan üçüncü ülkelerin, dış politikalarını ve siyasi güvenliklerini AB’ninkilerle aynı hizaya getirmeleri olduğuna dikkat çekti.

Anastasiadis, faaliyetlerini yeniden gözden geçirmesi, çatışmalara son vermesi ve diplomatik bir çözüm bulunması için müzakerelere katılması için baskı yapılması çabasıyla, Rusya karşısında yaptırımlar benimsenmesi konusunda birlik olduklarını da dile getirdi.

Türkiye’nin AB’nin yaptırımlarına uymama kararının, kınanmayı hak eden bir şey olduğunu da iddia eden Anastasiadis, yaptırımları benimsemesi ve kendi işine yarayan tavrını terk etmesi için, AB’nin Türkiye’ye baskı yapması gerektiğini de öne sürdü.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenković ise açıklamasında, Anastasiadis’i geçtiğimiz hafta Kiev’e yaptığı ziyarette edindiği izlenimler konusunda bilgilendirdiğini söyleyerek, Anastasiadis’le, Rusya’nın tüm uluslararası hukuk ilkelerini ve uluslararası düzenin tüm değerlerini ihlal eden kabul edilemez saldırganlığına dair endişeleri paylaştıklarını ifade etti.

Anastasiadis- Plenković görüşmesinde mülteci meselesi, iklim değişikliği, Batı Balkanlar ve enerji kriziyle ilgili konuların ele alındığını da yazan gazete, Anastasiadis’in Plenković’i EstMed boru hattı ve elektrik bağlantıları (EuroAsia, EuroAfricaInterconnector) projeleri konusunda bilgilendirdiğini de belirtti.

Konuşmasında Kıbrıs sorununa da değinen Plenković, Kıbrıs Türk toplumuyla güveni artıracak fikirlere destek belirterek, ülkesinin Kıbrıs sorunundaki tezinin daima ilkelere dayalı olduğunu, aynı zamanda çabaları, barışçıl bir çözümü ve tarafları daha da yakınlaştıracak çabaları desteklediklerini ifade etti.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise konuşmasında, Kıbrıs sorununun bir Avrupa problemi olduğunu da belirterek, Hırvatistan Başbakanını barış müzakerelerinin yeniden başlamasının sağlanması ve çeşitli problemlerin aşılmasına ilişkin sürekli girişimleri konusunda bilgilendirdiğini söyledi.

Bir dizi cesur “Güven Yaratıcı Önlemin” (GYÖ) bu çabanın merkezinde olduğunu dile getiren Anastasiadis, bütün bunlara rağmen, kendisi tarafından önerilen önlemlerin Türkiye ve Kıbrıslı Türkler tarafından hemen reddedilmesinin, kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını iddialarına ekledi.