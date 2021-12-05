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Anastasiadis Hükümeti Maraş Konusunu Bir Kenara Bıraktı

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Anastasiadis Hükümeti Maraş Konusunu Bir Kenara Bıraktı
Anastasiadis Hükümeti Maraş Konusunu Bir Kenara Bıraktı

Rum tarafında yayımlanan Haravgi gazetesi, “Anastasiadis hükümeti Maraş konusunu bir kenara bıraktı” başlığıyla yer verdiği haberinde, Maraş kökenli bir grup Rum’la yaptığı röportajla ilgili değerlendirmelerde bulundu.


Özetle “Maraş kökenli Rumların artık kimsenin kapalı bölge Maraş konusuyla ve genel olarak da Kıbrıs sorununun geleceğiyle ilgilenmediği konusunda hayal kırıklığı ifade ettiklerini” yazan gazete, Maraş kökenli Rumların “herhangi bir eylemde bulunulmamasının bölücü bir çözüme yol açtığı konusunda korku duyduklarını ve artık geriye kalan tek şeyin, kurtarabileceğini kurtarmak için Maraş kökenli her Rum’un ve her göçmenin kişisel mücadelesi olduğunu ifade ettiklerini” iletti.


Haberde Maraş kökenli Rumların, meydana gelen durum konusunda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e ve Anastasiadis’in Crans Montana’dan bu yana izlediği politikaya sorumluluk yüklemelerinin dikkate değer olduğu da belirtildi.


Gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Anastasiadis’in son yıllardaki icraatlarına sorumluluk yükleyen Maraş kökenlilerin, Kıbrıs sorununun çözümünde ve Maraş konusunda ışık görmediklerini de ekledi.

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