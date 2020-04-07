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Anastasiadis ıı. Hrisostomos’a paskalya kutlamalarının ertelenmesini önerecek

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Anastasiadis ıı. Hrisostomos’a paskalya kutlamalarının ertelenmesini önerecek
Anastasiadis ıı. Hrisostomos’a paskalya kutlamalarının ertelenmesini önerecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’a, Paskalya yortusu kutlamalarının ertelenmesi için öneri yapacağı bildirildi.
Politis gazetesi, bu uygulamanın Yunanistan’da da izleneceğini ve bu konuda karar üretildiğini yazdı.
 

Gazete, kilise çevrelerinin, Paskalya’nın ertelenmesinin pratikte mümkün olmadığını, ancak Anastasiadis’in yapacağı önerinin görüşüleceğini ifade ettiğini kaydetti.
SÖZDE “OMORFO METROPOLİTİ” NEOFİTOS BİR YILLIK STOK YAPILMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU
 

Öte yandan Alithia gazetesi de, sözde “Omorfo” (Güzelyurt) Metropoliti Neofitos’un, her ne kadar yetkililer panik ve endişeye gerek olmaması yönünde uyarı yapsa da, vatandaşlara kilerde bir yıllık stok yapmaları çağrısında bulunduğunu yazdı.
Habere göre Neofitos, nelerin stoklanması gerektiğine dair listeyi de açıklarken, listede likör ve şarap gibi içkilerin de bulunması dikkat çekti.

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