Anastasiadis: “İki devletli çözüm modeli, hayal kırıklığı”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis bugün Brüksel’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Rum haber kaynaklarına göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Guterres’e, Türkiye’nin Cenevre’de ortaya koyduğu iki devlete dayalı çözüm koşullarından dolayı duyduğu hayal kırıklığını dile getirdiğini belirtti.

BM Güvenlik Konseyi kararları temelindeki diyaloğa ilişkin siyasi iradesini yinelediğini söyleyen Anastasiadis, diyaloğun, yabancı garantiler ve askerler olmaksızın yaşayabilir ve işlevsel çözümü amaçlayacağını da belirtti.

Anastasiadis açıklamasında ayrıca “Sayın Guterres, ortak niyetleri kesinleştirmek için Ersin Tatar ile ortak bir görüşme düzenlemesi gerektiğini düşünmesi halinde, kendisinin de dediği gibi, bunu yapması gerekir” ifadesini kullandı.