Anastasiadis, İklimsel Değişiklik Konferansında Konuştu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis dün Baf’ta başlayan “Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’da İklim Değişikliği” konulu uluslararası konferansın açılışında bir konuşma yaptı.

Alithia gazetesine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis konuşmasında, Güney Kıbrıs’ın ulusal düzeyde Paris Anlaşması’nın hedeflerinin sağlanması için tüm gerekli tedbirleri almaya kararlı olduğunu söyledi.

Anastasiadis, Rum Yönetimi’nin, iklimsel değişikliğin etkilerinin göğüslenmesine yönelik Eylem Planı’nın hedeflerinden de söz etti.

Anastasiadis, 2019 yılında, çevre, tarım, turizm ve çeşitli sektörlerde bunun etkileriyle mücadele etmek için bölgesel bir eylem faaliyetinin geliştirilmesi amacıyla inisiyatif üstlendiğini ifade etti.

Anastasiadis konuşmasında ayrıca bölgedeki ülkelere plana katılmaları ve iklimsel değişikliğin etkilerinin birlikte ortadan kaldırılması çağrısında bulundu.