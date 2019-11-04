Anastasiadis ile AKEL arasındaki tartışma devam ediyor

Rum basınında yer alan bir haberde, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile Anastasiadis arasında Kıbrıs sorunu konusunda, karşılıklı açıklamalarla yaşanan tartışmaların doruk noktasına ulaştığı belirtildi.

Habere göre Anastasiadis, AKEL yetkililerinin Kıbrıs sorununda kendisine yönelik eleştirilerinin hatırlatılması üzerine yaptığı açıklamada, Kiprianu’ya sadece bir tek şey söylemeyi istediğini belirtti ve “Artık Kıbrıslı Rumlar adına da konuştuğunu hissetmesi gerektiğini” dile getirdi.

Gazete, Anastasiadis’in bu açıklamasına Kiprianu’nun yanıtının “ne yazık ki Anastasiadis yoldan çıkmıştır” şeklinde olduğunu aktardı.

Kiprianu, Anastasiadis’in yüz yüzeyken farklı, kamuoyuna ise daha farklı konuştuğunu, yüz yüzeyken kendisine, “ben hiçbir zaman AKEL’in Türk tezlerini savunduğunu ima etmedim” demesine karşın kamuoyuna bunun tam tersini söylemekte olduğunu savundu.

Kiprianu, Anastasiadis’in bunlar yüz yüzeyken de söyleyecek cesareti göstermesi gerektiğini ifade ederek, hem Anastasiadis hem de benzer görüşteki herkesi, bunları yüz yüze tartışmaya çağırdığını vurguladı.

Kiprianu, asıl Anastasiadis’in uyguladığı taktiklerin Türkiye’ye hizmet ettiği görüşünü dile getirdi.