Anastasiadis ile Çavuşoğlu tutanakları tartışma yarattı!

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun New York’ta gerçekleştirdikleri görüşmenin içeriği Güney Kıbrıs’ta yeniden gündem oldu.

Fileleftheros gazetesi: “Çavuşoğlu Görüşmesi Konusu Yeniden Açıldı” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün “Alpha” televizyonuna yaptığı açıklamaların ardından, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla New York’ta gerçekleştiği ve “iki devletli çözüm konusunu gündeme getirdiği” iddia edilen görüşmenin yeniden gündeme geldiğini yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in söz konusu röportajında, Çavuşoğlu’ya gerçekleştirdiği görüşmenin kendileri tarafından tutulan tutanakları olduğunu, Türkiye’nin tutanaklarının da BM tarafından kendilerine verildiğini söylediğini, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un da dün bu konuya ilişkin sorularını yanıtladığını aktardı.

Habere göre Kusios, söz konusu görüşmeye ilişkin kendilerinin tuttuğu tutanakların bulunduğunu, ayrıca BM’nin kendilerine, görüşmeye ilişkin Türk tarafının tutanaklarının da BM’ye ulaştığı bilgisinin geldiğini ifade etti.

Anastasiadis’in, “görüşmenin Türkiye tarafınca tutulan tutanaklarının kendilerine ulaştığı” iddiasında bulunmasının ardından dün gazetecilerin bu yöndeki sorusuna ise Kusios: “Kendisinin, Anastasiadis’in açıklamasını bu şekilde algılamadığını” söyleyerek yanıt verdi.

Kusios: “Bildiğim şey, bizim kendi tutanaklarımızı tuttuğumuz ve Türk tarafının da tutanaklarını Birleşmiş Milletlere verdiğidir ve bu bilgiyi oradan (BM’den) aldık” şeklinde konuştu.

BM’den tutanakları alıp almadıkları şeklindeki bir soruya ise Kusios; “tutanakları alıp almadığımızı ya da tutanakların içeriği hakkında bilgilendirilip bilgilendirilmediğimizi bilmiyorum” yanıtını verdi.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Başkan’ın Çavuşoğlu’yla İki Devleti Görüştüğü Dedikodusuna Son” başlığı altında verirken, Anastasiadis’in dün Çavuşoğlu’yla 2018 yılında New York’ta gerçekleştirdiği görüşmenin tutanaklarının, Türk tarafının tutanaklarıyla birebir uyuştuğu söyleyerek, Çavuşoğlu’yla iki devletli çözümü görüştüğü iddialarına son noktayı koyduğunu öne sürdü.

Gazeteye göre Anastasiadis dünkü açıklamasında, Çavuşoğlu’ya gerçekleştirdikleri görüşmenin ses kaydının kendileri ve Türk heyet tarafından alındığını, kayıtların yazıya dökülmesi sonrasında her iki tarafın tutanaklarının örtüştüğünün görüldüğünü iddia ederek, her iki tutanağın da BM’nin elinde bulunduğunu ifade etti.

Anastasiadis, söz konusu tutanakların, kendisinin iki devletli çözüme karşı çıktığını ve böyle bir çözümün uluslararası toplum tarafından da kabul görmeyeceğini söylediğini net bir biçimde ortaya koyduğunu iddia ederek, söz konusu tutanakların Çavuşoğlu tarafından kamuoyuyla paylaşılmasının kendisi için hiçbir sakıncası olmadığını da vurguladı.

Anastasiadis açıklamasının devamında, Çavuşoğlu’nun tutanaklarının BM’nin ve kendilerinin elinde bulunduğunu, söz konusu tutanaklarda kendisinin görüşmenin en başından itibaren, iki devletli çözümün kabul edilemeyeceğini söylediği kısmın da yer aldığını iddia etti.

Gazete haberinin devamında ise Kusios’un dünkü açıklamalarına yer verdi.

ANASTASİADİS ATİNA’DA

Gazete bir diğer haberinde ise, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in Cenevre konferansı öncesinde koordinasyonu sağlamak amacıyla Yunanistan’a gittiğini ve bugün Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le görüşeceğini hatırlattı.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberini; “Başkan-Çavuşoğlu Görüşmesinin Tutanaklarına İlişkin Karmaşa” başlığı altında verirken, Anastasiadis’in söyleşisindeki sözleri ve ardından Rum sözcünün dünkü açıklamasının “karmaşaya sebep olduğunu” vurguladı.