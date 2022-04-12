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Anastasiadis ile Petridis Avrupa Yatırım Bankası Başkanıyla Görüştü

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Anastasiadis ile Petridis Avrupa Yatırım Bankası Başkanıyla Görüştü
Anastasiadis ile Petridis Avrupa Yatırım Bankası Başkanıyla Görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Maliye Bakanı Konstantinos Petridis’in, Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Werner Hoyer’le dün bir araya geldiği haber verildi.

Anastasiadis ile Petridis’in dün Hoyer’le, Güney Kıbrıs’taki yeni yatırım fırsatlarını aynı zamanda Ukrayna savaşının etkilerinin azaltılmasının finanse edilmesi konularını ele aldıklarını yazan Haravgi gazetesi, Hoyer’in, Avrupa Yatırım Bankasının, Güney Kıbrıs gibi Ukrayna savaşında etkilenen ülkeleri desteklediğini söylediğini iletti.

Avrupa Yatırım Bankasının, bu ülkelere ve bölgeye acil olarak mali ve teknik yardım sağlanması için, ulusal makamlar ve diğer kurumlarla çalıştığını dile getiren Hoyer, savaşın neden olduğu etkilerin ve ekonomik sarsıntıların azaltılması için, Güney Kıbrıs’ta yatırımları desteklemeye hazır olduklarını dile getirdi.

Buna paralel olarak Hoyer, Güney Kıbrıs’ın, Ukraynalı göçmenlerin misafir edilmesi için Avrupa Yatırım Bankasının onayladığı 4 milyar Euro’luk paketten yararlanabileceğini de sözlerine ekledi.

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