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Anastasiadis ile Rum siyasi partilerden EOKA’nın kuruluş yıldönümü nedeniyle mesajlar

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Rum siyasi partilerin, EOKA’nın kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladıkları bildirildi.
Anastasiadis ile Rum siyasi partilerden EOKA’nın kuruluş yıldönümü nedeniyle mesajlar

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Anastasiadis, EOKA’ya olan borcun yalnızca laflarla değil, yapılacak çalışmalarla da ödenmesi gerektiğini ve EOKA’nın kendilerine özgür bir vatan verdiğini, kendilerinin de ona hizmet etmeye layık görüldüğünü söyledi.

Habere göre Anastasiadis, “vatanın büyük bir bölümünün, binlerce ölü, kayıp ve yerinden edilmişle birlikte 45 yıldır işgal rejiminde yaşadığını” ve “Türkiye’nin binlerce işgal askeri ve yerleşikle yine burada olduğunu” savundu.

 “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğinin” asimetrik tehditlerle boğuştuğunu ve oldu-bittilerin pekiştiğini ileri süren Anastasiadis, herkesin borcunun ve hedefinin, özgürlük ve adanın yeniden birleşmesi olduğunu söyledi.

Habere göre DİSİ Başkanı Averof Neofitu, özgürlük uğruna hayatlarını hiçe sayan ve Kıbrıs için savaşan kişileri yüreklerinde yaşattıklarını kaydederek, korona virüsü nedeniyle ülkenin içinde bulunduğu şartlarda, herkesin şahsi sorumluluk alması gerektiğine dikkat çekti.

DİKO, sömürgecilik karşıtı savaştaki mücadelecilere şükranlarını sunduklarını ve “Türkiye’nin 46 yıldır devam ettirdiği abluka ve korona virüsünün yayılması nedeniyle içinde bulunulan zor şartlarda, EOKA mücadelecilerinin gücünden güç, cesaretinden cesaret ve tahammülünden tahammül alınması çağrısında” bulundu.

EDEK, “büyük savaşçıların tehditler, tehlikeler ve sömürgecilerin farkındalığıyla verdikleri mücadeleler ve kendilerini kurban edişleriyle ilgili” herkesi düşünmeye çağırarak, EOKA’cıları en iyi anma şeklinin, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin devamlılığını sağlamak olduğunu kaydetti.

Vatandaşlar İttifakı, EOKA’nın İngiliz sömürgesine karşı verdiği mücadelenin, özgürlük ve demokrasi tutkusunun sembolü olduğunu belirterek, Rum Yönetimi’nin İngiltere’ye, Kıbrıs sorunundaki tutumunu değiştirmesi ve Kıbrıs’taki askeri üsleriyle ilgili meseleyi tartışmaya açması için baskı yapması gerektiğini ifade etti.

Ekologlar-Vatandaşlar İnisiyatifi, Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) ve Demokratik Cephe (DİPA) de, ülkenin içinde bulunduğu dramatik salgın koşullarında dahi,kimsenin EOKA’nın verdiği mücadeleyi unutmaması gerektiğini ve “Kıbrıs’taki Helenizm’in koruma kalkanının Kıbrıs Cumhuriyeti” olduğunu belirttiler.

Gazete, Anastasiadis’in dün, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile birlikte hapishanelerde gömülü olan EOKA’cı mezarlarına çelenk koyduğunu ve kuruluş yıldönümü etkinliklerinin, korona virüsü salgını nedeniyle daha önceki yıllara göre çok farklı olduğunu yazdı.

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