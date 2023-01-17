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Anastasiadis İngiltere Kralı Charles ile görüştü

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Anastasiadis İngiltere Kralı Charles ile görüştü
Anastasiadis İngiltere Kralı Charles ile görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, İngiltere temasları çerçevesinde dün İngiltere Kralı Charles’la görüştüğü haber verildi.

İngiltere Kralı Charles’ın İskoçya’da bulunan Balmoral kalesindeki şahsi konutu olan Birkhall’da yer alan görüşmede, Kıbrıs sorunu, ikili ilişkiler, aynı zamanda “İngiliz Milletler Topluluğu” (Commonwealth) gündeminde yer alan konuların ele alındığını yazan Fileleftheros gazetesi, görüşmede İngiltere Kralı Charles’ın eşi Camilla ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in eşi Andri Anastasiadi’nin de yer aldığını kaydetti.

Habere göre, Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos ise konuyla ilgili yazılı açıklamasında, görüşmenin dostane bir ortamda gerçekleştirildiğini ve Anastasiadis’in görüşmede Kral Charles’ı Kıbrıs sorunuyla ilgili son gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini ifade etti.

Gazete görüşmede, buna paralel olarak, çok önemli ikili anlaşmalar ve karşılıklı anlayış memorandumlarının imzalanmasıyla birlikte Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 10 yıllık görev süresi boyunca büyük ölçüde güçlenen Güney Kıbrıs-Birleşik Krallık ikili ilişkileri, “İngiliz Milletler Topluluğu” (Commonwealth) gündeminde bulunan konular, aynı zamanda iklim değişikliği ve etkilerinin ele alındığını da ifade etti.

Gazete, iklim değişikliği ve etkileri konusunda, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz bölgesindeki iklim değişikliği etkileriyle mücadele edilmesi için harekete geçilmesine dair inisiyatifine atıfta bulunulduğunu da ekledi.

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