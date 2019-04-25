Anastasiadis: “İpek Yolu barış ve istikrara katkı koyuyor”

Rum Lider Nikos Anastasiadis, İpek Yolu İnisiyatifinin (yeni İpek Yolu projesi, bir kuşak, bir yol inisiyatifi) geliştirilmesinin, barış ve istikrara katkı sağlamakta olduğunu ifade etti.

Fileleftheros gazetesi İpek Yolu için Yol ve Kuşak Zirvesine katılmak amacıyla Çin Halk Cumhuriyeti’nde bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, “Xinhua” Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Anastasiadis, İpek Yolu İnisiyatifinin (yeni İpek Yolu projesi, bir kuşak, bir yol inisiyatifi) geliştirilmesinin, ülkeler arasındaki işbirliğini geliştirmekte, barışa, ekonomik kalkınma ve istikrara katkı sağlamakta olduğunu ifade etti.

İpek Yolu Zirvesinin organize edilmesinden dolayı Çin Halk Cumhuriyeti’ne övgülerini sunan Anastasiadis, zirvenin ayrıca kendilerine, iki ülke arasındaki ilişkilerin, Güney Kıbrıs ve Çin halklarının çıkarına yönelik güçlendirilmesi taahhütlerini yeniden teyit etme fırsatı sunduğunu da belirtti.

Anastasiadis, “İpek Yol İnisiyatifinin”, Güney Kıbrıs gibi ülkeler için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs’ın, İpek Yol İnisiyatifi’nden çok fazla faydalandığını söyleyen Anastasiadis, Çin yatırımlarının, 2012-2013 ekonomik krizi döneminden çıkılmasında, inşaat sektörüne yardımcı olduğunu ifade etti.

Denizcilik işbirliği konusundan da söz eden Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ın, sicilinde kayıtlı olan gemilere ilişkin olarak Avrupa Birliği’ndeki 3’üncü büyük ülke, dünya düzeyinde ise 10’uncu sırada yer aldıklarını belirtti.

Anastasiadis, bu kalkınmanın bir parçası olmak için de ellerinden gelen en iyisini yapacaklarını söyledi.