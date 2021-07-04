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Anastasiadis: “işgalden” bu yana karşılaştığım en büyük trajedi

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Nicos Anastasiades Pazar günü yaptığı açıklamada, Kıbrıs'ta devam eden yangının adanın “işgalden” bu yana karşılaştığı en büyük trajedi olduğunu söyledi.
Anastasiadis: “işgalden” bu yana karşılaştığım en büyük trajedi

Yangın, Limasol ve Larnaka'da şimdiye kadar dört Mısırlı işçinin ölümüne neden oldu. Toplam 55 kilometrekare yandı

Anastasiades'e brifing verildiği Vavatsinia'da kurulan kriz koordinasyon noktasından saat 11.00 sıralarında gazetecilere konuşan Anastasiades, yangının kısmen kontrol altına alındığını ancak yetkililerin öğle saatlerinde olası fırtınalardan endişe duyduklarını söyledi.

Anastasiades, "Bu bir trajedi, işgalden bu yana bundan daha kötü bir şeyle karşılaşmadım" dedi.

Anastasiades, “kimsenin yalnız bırakılmayacağına” söz verdi ve topluluklar güvenli kabul edildiğinde hükümet, evlerini kaybeden işletmeleri, fabrikaları ve insanları desteklemek için verilen zararları saymaya başlayacak.

"Bu, en yıkıcı yangınlardan biri ve insan hayatını kaybetmemek için tüm servisler hemen müdahale etti." Anastasiades maalesef dört kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Tarım, adalet ve içişleri bakanlarının yanı sıra itfaiye, ormancılık departmanı, polis ve sivil savunma başkanları tarafından brifing verilen Anastasiades, yangınla mücadele eden tüm hizmetler, toplum liderleri, gönüllüler, itfaiye ve itfaiye teşkilatı için derin şükranlarını dile getirdi. Adayı vuran “en yıkıcı” trajedilerden birinin hasarını azaltmaya çalışan herkes.

Başkanın Ora, Akapnou, Eptagonia ve Arakapa topluluklarını ziyaret etmesi bekleniyordu.

Arakapas'tan daha sonraki açıklamalarda, zor durumdakilere yardım etmek için ilk hükümet desteği önlemlerinin Çarşamba günü açıklanmasının beklendiğini söyledi.

En büyük üzüntüsü ise, “Hayatını kaybedenlerin ailelerini göz ardı etmeyeceğiz” vurgusu yaparak, bir can kaybından geldi.

Alevlerden etkilenen birkaç topluluğu ziyaret ettikten sonra tanık olduklarının trajik olduğunu söyledi.

Halkın üyelerine seslenerek, devletin bu tür yıkımlara sıfır tolerans göstereceğini söyledi.

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