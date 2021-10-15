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Anastasiadis İsrail Başbakanı’na Türkiye’yi Şikâyet Etti

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Anastasiadis İsrail Başbakanı’na Türkiye’yi Şikâyet Etti
Anastasiadis İsrail Başbakanı’na Türkiye’yi Şikâyet Etti

Rum yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün İsrail Başbakanı Naftali Bennet ile telefon görüşmesi yaparak, Türkiye’yi şikâyet ettiği bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre Anastasiadis, Türkiye’nin Nautical Geo isimli araştırma gemisinin Doğu Akdeniz’de Türk kıta sahanlığına girmesini engellemesini ve Kapalı Maraş’taki faaliyetlerini şikâyet etti.

Anastasiadis bu çerçevede Bennet’e Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le New York’ta yaptığı ortak görüşme ile Genel Sekreter’in Kıbrıs özel temsilcisi ataması konularındaki görüşlerini de aktardı.

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