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Anastasiadis Jeostratejik Araştırmalar Konseyi ile toplantı yaptı

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Anastasiadis Jeostratejik Araştırmalar Konseyi ile toplantı yaptı
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Rum tarafındaki “Jeostratejik Araştırmalar Konseyi” üyeleriyle dün Rum Başkanlık Sarayında bir toplantı yaptığı haber verildi.

Toplantıda, ileri sürülen “Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enerji planlamalarına yönelik engellemeleri” ile Türkiye’deki durumun ele alındığını yazan Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis’in toplantıda bilgilendirmede bulunduğunu, aynı zamanda toplantıda, Türkiye’nin yalnızca bölgede değil, genel anlamdaki jeostratejik istekleri ve Türkiye’deki iç durumla ilgili fikir teatisinde bulunduğunu kaydetti.

Anastasiadis’in elinde, Jeostratejik Araştırmalar Konseyi’nin Türkiye konusunda yaptığı bir çalışmanın bulunduğunu da yazan gazete, Konsey üyelerinin, Türkiye’deki referandumla ilgili olarak ise, Türkiye’nin nereye gittiğine ilişkin sonuçlar çıkarılması konusunda erken olduğu değerlendirmesi yaptıklarını belirtti.

Gazete toplantıda Rusya-Türkiye ve ABD-Türkiye ilişkilerinin de ele alındığını ekledi.

Haravgi ise “Türkiye’nin Kışkırtıcı Faaliyetleriyle İlgili Çalışma” başlıklı haberinde, dün gerçekleştirilen Jeostratejik Araştırmalar Konseyi toplantısında, Türkiye’deki durum, Kıbrıs sorunundaki bir sonraki adımlar, aynı zamanda enerji planlamalarının ele alındığını yazdı.

Gazete, Konsey’in “yasadışı” oldukları ileri sürülen Türk Navtex’leriyle ilgili görüşünün, “bunların açık ihlaller olmasına rağmen, enerji, araştırmalar ve jeostratejik program aşamasında, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin faaliyetleri ile planlamalarını pratik aşamada etkilemedikleri” şeklinde olduğunu da belirtti.

Gazete Konsey üyelerinin, bunların hiçbir durumda sıcak bir olay teşkil etmediğini açıklığa kavuşturduklarını da aktardı.

Simerini gazetesi ise habere “İleriki Adımları Planlarken… Türk Navtex’leri Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Planlamalarını Pratik Anlamda Etkilemiyor” başlıklarıyla yer verdi ve toplantıda Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu’nun Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “MEB”i içerisindeki araştırmalarıyla ilgili BM’ye gönderdiği 12 Nisan 2017 tarihli mektubun ele alındığını da yazdı.

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