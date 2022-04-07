Anastasiadis Karadağ Ziyaretini Tamamladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Karadağ’a gerçekleştirdiği resmi ziyareti tamamladığı haber verildi.

Anastasiadis’in ziyaret çerçevesinde, Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapiç'le dün Başbakanlık ofisinde bir araya geldiğini yazan Fileleftheros gazetesi, görüşmede, Ukrayna’daki gelişmeler, Kıbrıs sorunundaki mevcut durumla “gerek karada, gerekse Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’inde gerçekleştirilen Türk meydan okumaları”, AB-Karadağ ilişkileri aynı zamanda Güney Kıbrıs-Karadağ ilişkileri ve bunların güçlendirilmesine dair yöntemlerin ele alındığını kaydetti.

Görüşmeye Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, Başkanlık Müsteşarı Kiriakos Kusios, Denizcilik Müsteşarı Vasilis Dimitriadis, Güney Kıbrıs’ın Karadağ Büyükelçisi Dimitrios Theofilaktu aynı zamanda diplomatik büro müdür yardımcısı Kula Sofianu’nun katıldığını yazan gazete, Anastasiadis ile eşinin bu görüşmenin ardından, Milo Dukanovic ve eşiyle birlikte Kotor şehrine gittiklerini bildirdi

Gazete, Anastasiadis’in Güney Kıbrıs’a dönmek için Karadağ’dan ayrılmadan önce Tivat kentinde bulunan Denizcilik Müzesini ziyaret ettiğini de ekledi.