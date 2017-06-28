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Anastasiadis: “Kararlılıkla İsviçre’ye gidiyoruz”

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Anastasiadis: “Kararlılıkla İsviçre’ye gidiyoruz”
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, İsviçre için Ada’dan ayrılmadan önce verdiği söyleşide, İsviçre’ye kararlılıkla gidildiğinden söz ettiği belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, RIK’in “Biz-Emis” programına vermiş olduğu mülakata yer verdi.

Habere göre Anastasiadis, ortak belgenin şekillenmesindeki başarısızlığa karşın, iki toplum tarafından kabul edilecek bir çözümün sağlanması için yapıcı bir şekilde çalışmak amacıyla kararlılık ve istekle İsviçre’ye gittiklerini ifade etti.

Kıbrıs sorununa bir çözümün, kabul edilebilmesi için, bir kazanan ve bir de kaybeden yaratmaması gerektiğini belirten Anastasiadis, var olmayan bir belgeyi yorumlamasının mümkün olmadığını, dikkatini, Kıbrıs sorununun çözüm vaktinin geldiği ümidiyle, sarf edilecek çabalara vereceğini söyledi.

Anastasiadis, Kıbrıs halkını hayal kırıklığına uğratmak istemediğini, İsviçre’deki hedefin ilerleme sağlanması değil sona yaklaşılması için atlamaların olması olduğunu belirtti.

Konferansın, Güvenlik ve Garantiler konularını ele almak için toplandığını ve belirleyici yetkisinin bu olduğunu ancak geriye kalan konuların paralel ele alınmasının ise ihtimal dışı olmadığını ifade etti.

Anastasiadis, Güvenlikle başlayacaklarını, Toprak, Mülkiyet ve askıda bulunan konulara bakacaklarını, devamında ise amacın, Güvenlik konusuna geri dönmek olduğunu söyledi.

Diğer konuların, ayrıntılı bir şekilde ele alınacağını söyleyen Anastasiadis, diğer tarafın görüşlerini bildiklerini, gerekli olan noktanın ise bugüne kadar yaklaşılmayan başlıkta ilerleme sağlamak olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, “ordular ve garantör güçler kaldıkça, orduyu kontrol etmek isteyenler tarafından müdahalelerin o kadar kolay olacağı” konusuna anlayış göstermesi çağrısında bulunan Anastasiadis, her şey üzerinde anlaşmaya varılmadıkça,  hiçbir şey üzerinde anlaşmaya varılmış sayılmaz kuralının bulunmasından dolayı Kıbrıs sorununda ara çözümün var olmasının mümkün olmadığını belirtti.

Anastasiadis açıklamasında ayrıca “Kıbrıs’ın doğal zenginliğinin tüm halkına, gerek Kıbrıslı Türklere gerekse Kıbrıslı Rumlara ait olduğunu, gelirler ve arta kalanlara ilişkin kaynakların paylaşımı üzerinde zaten anlaşıldığını, sonuç olarak herhangi bir endişeye gerek olmadığını ” da söyledi.

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