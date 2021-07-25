Anastasiadis: “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımayanlar, Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportuna sahip olamaz”

Liste hazır... Başta Ersin Tatar olmak üzere Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımayanların ve ayrı devlet olduklarını savunanların pasaportlarını geri almak olduğunu açıkladı...

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ın Maraş’taki kısmı açılıma karşılık Kuzey Kıbrıs’a yönelik bazı önlemler almayı düşündüklerini açıkladı.

Bu önlemlerin anayasa ve Yeşil Hat Tüzüğü’ne uygun olması için çaba harcadıklarını belirten Anastasiadis, elinde kapsamlı bir isim listesi olduğunu belirterek “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımayan ve kendi devleti olduğunu iddia edenlerin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportuna sahip olamaz. Seyahat belgelerini geri almayı planlıyoruz” dedi.

Anastasiadis “Bu durumu sorgulamak isteyenler de mahkemeye gitsin” şeklinde konuştu.

“SORGULAMAK İSTEYENLER DE MAHKEMEYE GİTSİN”

Rum basınına süreçle ilgili demeç veren Nikos Anastasiadis’e kapalı Maraş’taki kısmî açılım konusunda uluslararası toplumdan destek arayışları dışında Rum Yönetimi’nin Türk tarafına cevap vermek için tek yanlı hareket projesi bulunup bulunmadığı soruldu.

Bazı önlemler düşündüklerini ancak bunların yasal, yani anayasa ve Yeşil Hat Tüzüğü protokolüyle uyumlu olmasını istediklerini söyleyen Anastasiadis “Bazı önlemler benimsenebileceğini düşünüyorum. Sorgulamak isteyenler de mahkemeye gitsin” dedi.

“KIBRIS CUMHURİYETİ’Nİ TANIMAYANLAR, KIBRIS CUMHURİYETİ PASAPORTUNA SAHİP OLAMAZ”

KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki kapılarda kısıtlamaktan mı söz ettiği sorusuna olumsuz cevap verdi, şöyle devam etti:

“Seyahat belgelerini geri almaktan söz ediyorum. Anayasa, anayasal düzene bağlılığı ve ülkenin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü savunmayı öngörüyorken Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımayan ve kendi devleti olduğunu iddia eden, ayrılıkçılık ve ülkeyi taksim etme lehine propaganda yapan biri Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportuna sahip olamaz.”

“KAPSAMLI BİR İSİM LİSTESİ VAR”

Bu sözü ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı mı kast ettiği sorusuna “Yalnız onu değil. Kapsamlı bir isim listesi var” cevabını veren Anastasiadis “mahkemeye başvursunlar derken, etkilenenleri mi kast ediyorsunuz?” sorusuna karşılık da “Elbette. Eylemimizin yasadışı olduğunu düşünürlerse mahkemeye başvursunlar. Bütün Kıbrıslı Türklerden değil, işgal rejiminin mevcut şahsiyetlerinden ve yetkililerinden söz ediyoruz” dedi.