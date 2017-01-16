“Anastasiadis Kıbrıs Cumhuriyeti’ni yıkmaya çalışıyor”

Kostas Kliridis’ten, Anastasiadis’in başkanlık görevine son vermek için gerekli prosedürleri işletmesi istendi.

“Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Savunmak İçin Avukatlar ve Hukukçular İnisiyatifi” isimli hukukçular grubunun geçen hafta Rum Başsavcı Kostas Kliridis’e mektup göndererek “ülkenin kaderini yönetmeye uygun değildir” dediği Rum Yönetimi Bakanı Nikos Anastasiadis’in başkanlık görevine son vermek için tüm yasal prosedürleri işletmeye çağırdığı bildirildi.

Simerini “Başkan Anastasiadis ve Akıncı Yasadışı İlan Edilsin…Hukukçular Grubu Başsavcı Kostas Kliridis’e Mektup Gönderdi” başlıklı haberinde, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Savunmak İçin Avukatlar ve Hukukçular İnisiyatifi” sözcüsü Avukat Panayotis P. Kleovulu’nun imzasını taşıyan mektubun içeriğine yer verdi.

Habere göre Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni yıkmak ve yeni bir oluşum kurmak için müzakere etmekte olduğu belirtilen mektupta “dolayısıyla müzakerelerden çıkacak sonucun yasadışı olacaktır” iddiasına yer verildi.