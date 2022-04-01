Anastasiadis: Kıbrıs İçin İyi Olan Şey, Gaza Bağımlı Olmamasıdır

Anastasiadis, fiyat artışlarıyla mücadele için alınan önlemlerle gaza bağımlı olmamanın yararını vurguladı.

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis bugün yaptığı açıklamada, Rusya’nın ruble olarak ödenmezse Avrupalı ​​alıcılara gaz tedarikini durdurmakla tehdit etmesinin ardından, Kıbrıs’ın petrol bağımlılığının mevcut koşullar altında ülkeyi gaza bağımlı ülkelere tercih ediyor gibi göründüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı, “Kıbrıs için iyi olan şey, gaza bağımlı olmamasıdır” dedi.

Petrol bağımlılığının olumsuz olabileceğini ekleyen Anastasiadis, “Ancak bu durumda Avrupa’daki diğer gaza bağımlı ülkelerde neden olduğu sorunlara neden olmaktan çok lehte görünüyor.”

Ayrıca, ülkedeki kendine özgü faktörler nedeniyle yerel bir olay değil, “küresel bir fenomen” diyerek fiyat artışlarını da yorumladı.

Mayıs ayında, Avrupa Komisyonu’nun sadece Avrupa ülkelerinin değil, tüm dünyanın karşı karşıya olduğu fenomenle başa çıkmanın çeşitli yollarını önereceği özel bir Avrupa Konseyi toplantısı olacağını da belirtti.

Son olarak Anastasiadis, “Devlet durumu izliyor ve almamız gereken her türlü önlemi alacağız” diye ekledi.