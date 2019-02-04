Anastasiadis: "Kıbrıs Rum tarafı, müzakerelere devam etme konusunda hazır"

Rum lider Anastasiadis, Kıbrıs Rum tarafının, müzakerelerin Temmuz 2017’de sona erdiği noktadan başlamasına hazır olduğunu belirterek “bugün bile başlarsa Kıbrıs Rum tarafı buna hazırdır” dedi.

Paralimni’de yer alan bir törende açıklamada bulunan ve BM Genel Sekreteri’nin Özel görevlisi Jane Holl Lute’un temaslarından beklentilerinin ne olduğuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Anastasiadis, “amacımız kendi görüşlerimiz konusunda açık ve net bir mesaj vermektir; Kıbrıs müzakerelerinin Temmuz 2017’de kaldığı noktadan bugün bile başlamasına hazırız mesajını vermek istiyoruz” dedi.

Anastasiadis, Lute ile saat 16.30’da yeniden görüşeceğini ifade ederek diğer tarafın da olumlu yaklaşım ve mesaj sergilemesini diledi ve “diğer taraf dediğimizde sadece Kıbrıs Türk tarafından bahsetmiyoruz; Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması konusunda önemli bir rol oynayan Türkiye'den de bahsediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmeye hazır olup olmadığıyla ilgili bir soruya Nikos Anastasiadis, “Lute vasıtasıyla ‘her an hazırım’ mesajı verdim. Görüşmeleri reddeden ben değilim” dedi.