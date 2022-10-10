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Anastasiadis Kıbrıs sorunundaki çıkmaz konusunda AB ve BM’yi de suçladı

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs’ta çözümsüzlük sorumluları arasında AB ve BM’nin de olduğu iddiasında bulundu.
Anastasiadis Kıbrıs sorunundaki çıkmaz konusunda AB ve BM’yi de suçladı

Politis ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün “Omorfo” (Güzelyurt) kökenli Rumların “Astromerit” köyünde gerçekleştirdikleri anma etkinliğine katıldığında gazetecilere yaptığı açıklamalar ve ardından kürsüde yaptığı konuşmaya geniş yer verdiler.

Gazete, Anastasiadis’in dün etkinliğe gelişinde gazetecilerin sorularına verdiği yanıtlara ayrıntılı şekilde yer verdiği haberinde ayrıca, Anastasiadis’in kürsüde yaptığı konuşmayı da okuyucusuna yansıttı.

“Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün sorumlularının, tıpkı işgal altındaki Kıbrıs gibi tüm Kıbrıs’ı, uzlaşmaz tutumlarıyla kontrol altına almaya veya kukla devletle çevirmeye çalışanlar olduğunu” iddia eden Anastasiadis, “aynı zamanda AB ve BM de sorumludur” şeklinde konuştu.

Anastasiadis, “uluslararası toplum ve AB’nin, Türk davranışlarını görmezden geldiği, kabul ettiği veya müsamaha gösterdiği sürece, kurbana dönüşmek isteyen faili ödüllendirmiş olacaklarını ” öne sürdü.

“Tayyip Erdoğan’ın davranışının başka türlü izah edilemeyeceği, AB’nin müsamahasının Erdoğan’ı yönlendirdiği” iddiasında da bulunan Anastasiadis, “aksi halde BM’de ve Prag’daki toplantıda, komşu ülkeleriyle her türlü sorunu uluslararası hukuk temelinde barışçıl şekilde çözmek istediği tezini sunmazdı” ifadelerini kullandı.

Anastasiadis ayrıca, Güney Kıbrıs’ta eleştirilerde bulunanlara seslenerek; “herkes hakkı olan eleştirileri yaparken, Türkiye’yi sorumluluklarından kurtarmamak adına, çok dikkatli olmalıyız” ifadesini kullandı.

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