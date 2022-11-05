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Anastasiadis Kıbrıs sorununun çözümüne BM’nin iş birliğinde AB’yi de müdahil etmeye çalışacak

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Anastasiadis Kıbrıs sorununun çözümüne BM’nin iş birliğinde AB’yi de müdahil etmeye çalışacak
Anastasiadis Kıbrıs sorununun çözümüne BM’nin iş birliğinde AB’yi de müdahil etmeye çalışacak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Kıbrıs sorununun çözümüne BM ile birlikte AB’nin de müdahil olmasını sağlamak maksadıyla Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşeceğini açıkladı.

 

Politis ve Haravgi’nin haberine göre dün “Maraş Yerinden Edilmiş Köyler Birliği” ofisinin açılışında konuşan Anastasiadis, Kıbrıs sorununun çözümüne AB’nin BM ile birlikte müdahil olmasını sağlamak maksadıyla Macron ile 11 Kasım’da, Scholz ile de 23 Kasım’da görüşeceğini açıkladı.

 

Anastasiadis, iki Avrupalı lideriyle; “daha olumlu bir ortam yaratabilecek ve güveni yeniden tesis edebilecek Güven Yaratıcı Önlemler dışında AB de artık, BM’nin ve Türkiye’yi Avrupa yönelimlerini hayata geçirmek istiyorsa uluslararası hukuk yoluna dönme konusunda etkileyebilecekleri iş birliğinde inisiyatif almalıdır” yaklaşımında görüşeceğini söyledi.

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