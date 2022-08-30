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Anastasiadis Kıbrıs sorunuyla ilgili BM yetkilisi atanması konusunu Guterres’in gündemine getirecek

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Anastasiadis Kıbrıs sorunuyla ilgili BM yetkilisi atanması konusunu Guterres’in gündemine getirecek
Anastasiadis Kıbrıs sorunuyla ilgili BM yetkilisi atanması konusunu Guterres’in gündemine getirecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıs sorunuyla ilgili BM yetkilisi atanması konusunu, BM Genel Kurul toplantısına katılmak için gideceği New York’ta bir araya geleceği BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in gündemine getireceği ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, Rum kesiminin, durumlar bugün böyleyken, Kıbrıs sorununda hareketlilik olmasının tek yolunun BM Sekreterliğinin daha aktif bir rol üstlenmesi olduğunu düşündüğünü iletti.

Rum kesiminin, Kıbrıs sorunuyla ilgili üst düzey bir BM yetkilisi atanmasını desteklediğini yazan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Kurulu toplantısı çerçevesinde, Eylül ayının ikinci yarısında New York’ta yapacağı görüşmelerde bu konuda ısrarcı olacağına işaret etti.

Gazeteye göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Marios Pelekanos ise dün yaptığı açıklamasında, Lefkoşa Rum kesimi ile BM Sekreterliği arasında ele alınan konunun, Rum lider Anastasiadis ile BM Genel Sekreteri Guterres arasında gerçekleştirilecek görüşmenin günü ve saati olduğunu ifade etti.

Pelekanos, dün Rum Radyosuna (RİK) yaptığı açıklamada, Anastasiadis ile Guterres arasında görüşmenin yapılacağını da belirtti.

Bununla birlikte BM Genel Sekreterinin, BM Genel Kurulunda konuşma yapan devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmesinin bir gelenek olduğunu ifade eden gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de 23 Eylül’de BM Genel Kurulunda konuşma yapacağını anımsattı.

Gazeteye göre Pelekanos, açıklamasında ayrıca, Anastasiadis’in gerek BM Kurulunda, gerek de BM Genel Sekreteriyle yapacağı görüşmede, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerle alakalı bütün konuları ve özellikle de Kıbrıs sorunuyla ilgili üst düzey bir BM yetkilisi atanmasını konusunu gündeme getireceğini ekledi.

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