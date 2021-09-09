Anastasiadis, Kıbrıs Türk tarafının iki devletlilik “yasa dışılığına” karşı, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin meşruiyetini” önermiş

Rum Başkanlık çevrelerinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 1960 Anayasası’na dönüş önerisiyle ilgili bazı değerlendirmelerde bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Başkanlık çevrelerinin, Anastasiadis’in bu öneriyi Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması için gösterilen yoğun çabalar çerçevesinde yaptığını ve bu öneriyle, 1960 Anayasası’ndan “kendi çarpık vizyonu” çerçevesinde ilk bahseden kişi olduğunu iddia ettiği Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yanıt vermiş olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Başkanlık çevreleri, Kıbrıs Türk tarafının “yasa dışı” iki devletli çözüm önerisine karşılık Anastasiadis’in bu öneriyi yaptığını ve Kıbrıs Türk tarafının iki devletlilik “yasa dışılığına” karşı, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin meşruiyetini” önerdiğini kaydetti.

Başkanlık çevreleri, Anastasiadis’in 1960 Anayasası’na dönüş önerisiyle, Rum tarafının 1964’ten beri suiistimal ettiğine dair suçlandığı ve Türk tarafının da yurt dışındaki ana argümanı olan güç paylaşımına hazır olduğunu beyan ettiğini belirtti.

Anastasiadis’in 1960 Anayasası’ndaki parametrelerin çözüm için değerlendirilmesini önererek, Kıbrıslı Türklerin “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin kurumlarına katılımı konusundaki endişeleri dağıtmayı amaçladığını kaydeden Başkanlık çevreleri, öneriye göre Kıbrıslı Türklerin kurumlara döneceğini (bu dönüşün ne zaman ve nasıl olacağının müzakere edileceği ifade ediliyor) ve çözümün geriye kalan boyutlarının, bilindik parametrelerle uzlaşılar zemininde müzakere edileceğini ifade etti.

Bu öneriyle, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin mevcudiyetinin kaybolacağını” düşünen Rumların endişelerinin de dağıtılmış olacağına işaret eden Başkanlık çevreleri, bugünkü çıkmazın yükümlülüğünün de böylelikle, sadece tek öneriyle gelen Kıbrıs Türk tarafına sorumluluk yüklenmiş olduğunu kaydetti.

Habere göre Başkanlık çevreleri ayrıca, Anastasiadis’in bu inisiyatifiyle, başta AKEL olmak üzere iç cephedeki muhaliflere yanıt verdiğini belirtti.