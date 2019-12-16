Anastasiadis: “Kıbrıs, üçüncü bir ülkenin kontrolü altında olamaz”

Rum lider Anastasiadis, "Kıbrıs’ın üçüncü bir ülkenin kontrolü altında olmasının mümkün olmadığını" ifade etti.

Rum lider Nikos Anastasiadis, "Kıbrıs’ın üçüncü bir ülkenin kontrolü altında olmasının mümkün olmadığını" vurguladı ve "Kıbrıs Cumhuriyeti’ne saygı gösterilmesi" çağrısı yaptı.

Ledra Palas’ta Eğitim ile ilgili iki toplumlu teknik komite tarafından organize edilen iki toplumlu bir konferansa katılmadan önce basına açıklamada bulunan Anastasiadis konferansın önemine işaret etti.

Anastasiadis, “Konferans, etnik kökeni göz ardı etmeden, barış içinde bir arada yaşama kültürünü geliştirmek istiyor” şeklinde konuştu ve “bu çabalar çerçevesinde ve gerekli şartlarda Kıbrıslılar olarak bağımsız bir ülkede Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması için çalışmalıyız” dedi.

Bu tür seminerlerin yer almasının önemine işaret eden Anastasiades, “bunlar doğru yönde atılan adımlardır; ancak Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması için yeterli adımlar değildir” dedi.