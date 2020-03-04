Anastasiadis Kıbrıs’ın Nüfus Yapısının Türkiye Tarafından Değiştirilmeye Çalışıldığı İddiasında Bulundu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, son günlerde Güney Kıbrıs’a yönelik yaşanan göç dalgasını, “Kıbrıs’ın demografik yapısının Türkiye tarafından değiştirilme çabası” olarak değerlendirdiği belirtildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün gerçekleştirilen bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’den AB ülkelerine yönelik göç dalgasına da değindi.

Gazete, “Göç Akınlarına Karşı Önlemler” başlığı altında verdiği haberinde, son yedi yılda izlediği göçmen politikaları başarısız olan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün yaptığı açıklamayla kendisini aklamaya çalıştığını ve “Türkiye’den kaçak göç akımıyla Kıbrıs’ın nüfus yapısının bozulmaya çalışıldığı” iddiasında bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Anastasiadis, “ülkenin demografik yapısının bozulmasına yönelik çabaların engellenebilmesi için ne gibi önlemler almamız gerektiğini görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Gazete ayrıca, Anastasiadis’in “Financial Times” gazetesine de açıklamada bulunduğunu ve Avrupa’nın, Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eylemlerine karşı çıkmaması ve göç akınlarının kontrolüne ilişkin 2016 yılındaki anlaşmayı korumaması durumunda yıkımla karşılaşacağı uyarısında bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Anastasiadis, Avrupa Birliği’nin, Orta Doğu’daki çatışmalarda taraf olmamasının bedelini ödediğini vurgulayarak Erdoğan’ın sınırları açma tehdidine karşı durulması çağrısında da bulundu.

YUNANİSTAN’A DESTEK

Gazete haberinin devamında, Anastasiadis’in dün Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’i telefonla arayarak, Yunanistan sınırlarına yönelik göç dalgası konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade ettiğini yazdı.

Rum Sözcü Vekili Panayotis Sentonas, Anastasiadis ile Miçotakis’in dün uzun süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve Anastasiadis’in, gerek Frontex, gerekse ikili temaslar düzeyinde Yunanistan’a yönelik desteğe hazır olduklarını dile getirdiğini aktardı.

SÖZCÜ: “MÜLTECİ AKINI TÜRKİYE’NİN KARARI SEBEBİYLE SÜRECEK”

Gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un da dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin kararı sonrasında yaşanan mülteci göçünün devam edeceği ve Kıbrıs’ın da hedeflerden biri olmayı sürdüreceğini söylediğini yazdı.

Kusios, Güney Kıbrıs’ın nüfusunun yüzde 3,5’ine denk gelen 32 bin göçmen barındırdığını belirterek, çok sayıda mülteci kabul edecek altyapılarının bulunmadığını ifade etti.

Kusios, “Şu anda bunları konuştuğumuz sırada 100’e yakın insan ateşkes hattında toplanmış ve siyasi sığınma talep etmekte” şeklinde konuşarak, bu kişilerin çoğunluğunun Afrika ve Asya ülkelerinden gelen, mülteci değil “ekonomik göçmen” niteliğindeki kişiler olduklarını öne sürdü.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberlerini: “Binlerce Kurbanla Şantaj Yapıyor – Erdoğan Göçmenleri Kuşatma Mekanizması Olarak Kullanıyor – Yunanistan Dayandı – 184 Kilometre Zayıf Nokta” başlıkları altında verdi.

Rum Başkanlık Sarayı’nda dün gerçekleştirilen toplantıda mülteci akını ve kaçak göç konularının ayrıntılarıyla ele alındığı belirtildi.

Gazete, kaçak göç akımların durdurulmasında en zayıf noktanın yeşil hat olduğu konusunda hemfikir olunduğunu; 184 kilometrelik hattın korunması için çok büyük personel ve ekipmana ihtiyaç bulunduğunun toplantıda vurgulandığını belirtti.

Özellikle bazı riskli noktalarda Rum Polis gücü ile RMMO askerleri arasında işbirliğinin arttırılması kararının alındığını vurgulayan gazete, bu noktalara örnek olarak “Akaki-Peristerona” (Akaça-Peristerona) köyleri bölgesine vurgu yapıldı.

Anastasiadis’in alınacak önlemler konusunda dünkü toplantıda bazı direktifler de verdiğini belirten gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in ise, konu hakkında Türkiye’yi ziyaret eden AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Komiseri Joseph Borell’e bilgi verdiğini ve Türkiye’den göçmenlerin KKTC üzerinden Güney Kıbrıs ve AB’ye gitmeleri konusunu gündeme getirmesini talep ettiğini aktardı.

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris ise toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, çok sayıda mülteci ve kaçak göçmenlerin İstanbul'dan Ercan Havaalanı’na geldiklerinin tespit edildiği iddiasında bulundu.

Nuris, dünkü toplantıda mülteci ve ekonomik göçmen dalgasına karşı alınabilecek önlemlerin ele alındığını, bütünlüklü bir strateji belirlenmesi gerektiğini ve önlemlere ilişkin ayrıntıların kısa zaman içerisinde duyurulacağını da sözlerine ekledi.

101 MÜLTECİ GEMİYLE GÜNEY KIBRIS’TA

Gazete, bir diğer haberinde ise, dün akşamüzeri Kıbrıs açıklarında tespit edilen mülteci dolu bir geminin, Rum liman polisinin eşliğinde Larnaka’nın “Protara” limanına getirildiği ve gemiden 101 Suriye kökenli mültecinin çıktığını yazdı.

Türkiye’nin Mersin kentinden 15 metrelik tekneyle yola çıktıklarını ve yaklaşık 20 saat yol aldıkları belirlenen 13 kadın, 43 çocuk ve 45 erkekten oluşan mültecilerin Rum yönetiminden siyasi sığınma talep ettiği belirtildi.

Gazeteye göre, mülteci kadınlardan birçoğunun, eşlerinin hali hazırda Güney Kıbrıs’ta sığınmacı olarak bulundukları ve ailelerini yeniden birleştirmek amacıyla geldiklerini söyledi. Rum polisinin, gemiyle gelen 45 erkeğin arasında, mültecileri para karşılığı getiren insan kaçakçılarını tespit etmeye çalıştığını vurguladı.

Konu Alithia’da “Acil Durum Vaziyeti – Yunanistan ve Kıbrıs Erdoğan’ın Saldırına Kalkan – Anastasiadis: Erdoğan’ın Esirleri – Kıbrıs Yunanistan’ın Yanında”; Politis’te “Delikli Yeşil Hat – 101 Mülteci Daha” başlıklarıyla yer aldı.