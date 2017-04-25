 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 93.784
  • Altın 146,168
  • Dolar 3,5775
  • Euro 3,8989
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKASon Dakika: Barbaros Karpaz açıklarında!

"Anastasiadis, Kıbrıs'ta çözümden çok başkanlık seçimlerini düşünüyor"

»
"Anastasiadis, Kıbrıs'ta çözümden çok başkanlık seçimlerini düşünüyor"
AKEL Genel Sekreteri Kiprianu, Anastasiadis’in, ikinci tur başkanlık seçimlerini düşünerek süreçten ayrılmak için bahane aramaya ve çözümsüzlüğün sorumluluğunu Akıncı’ya yüklemek için çalışmaya devam ettiği söyledi.

 AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Haravgi Gazetesi'ne Anastasiadis’in önümüzdeki başkanlık seçimlerini düşünmeye ve bu yönde hareket etmeye başlayarak, çözüm sürecini gözden çıkarıp çözümsüzlüğün sorumluluğunu Akıncı'ya yükleme için düğmeye bastığını açıkladı.

 Bir gazetecinin sorusuna verdiği yanıtta Andros Kiprianu, AKEL’in, Anastasiadis’in ve hükümet kanadının açıklamalarıyla keyfi bir yeni atmosfer yarattıklarını vurguladı.

 AKEL Genel Sekreteri, partisinin, Anastasiadis’in müzakereleri ileriye götürme konusunda büyük bir kararsızlık içinde olduğundan emin hale geldiğini, Anastasiadis’in 2018 başkanlık seçimlerini çözümden çok daha fazla düşünmeye başladığının herkes tarafından görülebilecek kadar açık hale geldiğini vurguladı.

 Kiprianu, Anastasiadis’in, partisinin ve aynı zamanda bizzat kendisinin de 1993, 1998 ve 2013 yıllarında Başkanlık uğruna değiştiği gibi değişime uğramaya başladığını söyledi.

 Kiprianu, Anastasiadis ve hükümetinin büyük bir dönüş için zemin hazırladığını ifade ederek, sorumluluğu Akıncı’ya yükleyerek, kamuoyunu olası bir başarısızlığa hazırlamak için düğmeye bastıklarını kaydetti.

anastasiadis-002.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Fotiu: “Türkiye gereken kararları almayı reddediyor”24 Nisan 2017 Pazartesi 11:22
  • Ben de Kıbrıslı Türklerle ilişkilerin olmamasını isteyenlerdendim ama..."23 Nisan 2017 Pazar 13:35
  • “Yabancı diplomatlar endişeli… Eide Kıbrıs’a geliyor”22 Nisan 2017 Cumartesi 12:40
  • Baf kanalizasyon skandalında beş suçlu22 Nisan 2017 Cumartesi 12:34
  • Akel heyeti Kırım’a gitti22 Nisan 2017 Cumartesi 11:56
  • Anastasiadis, Rus iş adamlarına konuştu22 Nisan 2017 Cumartesi 11:54
  • Yunan aileler kayıp yakınları konusunda bilgilendirildi22 Nisan 2017 Cumartesi 11:47
  • Anastasiadis Yunan Cuntası’nın idareye el koymasının yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı22 Nisan 2017 Cumartesi 11:43
  • Maraş’la ilgili teknik komite kurulması önerildi22 Nisan 2017 Cumartesi 10:44
  • Güney Kıbrıs ile Avusturya arasında askeri işbirliği memorandumu21 Nisan 2017 Cuma 12:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti