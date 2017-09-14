Anastasiadis Lio'nun yerini Frid ile dolduracak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, geçtiğimiz Şubat ayında kaybettiği köpeği “Lio’”nun yarattığı boşluğu doldurmak için barınaktan aldığı köpek yavrusuyla doldurmaya çalışacağı belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kucağında yeni köpeğiyle çekilmiş fotoğraflarına ve ilgili habere yer verdi.

Anastasiadis’in, sığınaktan aldığı ve altı aylık olan köpeğine “Frid” adını verdiğini yazan gazete Anastasiadis’in ayrıca sahipsiz köpeklere ev sağlamaları için vatandaşlara da çağrıda bulunduğunu belirtti.

Habere göre Anastasiadis yaptığı açıklamada hayvanlara taptığını ifade etti. Anastasiadis ayrıca “Lio’nun kaybının üzüntüsün geçmesi için bir zamanın geçmesi gerekirdi” şeklinde ifade de kullandı.

Anastasiadis'in yeni can dostu Frid...