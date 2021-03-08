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Anastasiadis-Lute Görüştü

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BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, 27-29 Nisan tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirilecek gayriresmî beşli konferansın hazırlıkları çerçevesinde bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştü.
Anastasiadis-Lute Görüştü

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, 27-29 Nisan tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirilecek gayriresmî beşli konferansın hazırlıkları çerçevesinde bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştü.

Rum haber kaynaklarına göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis görüşmede, kendisinin ve Kıbrıs Rum tarafının gayriresmî beşli konferansta yapıcı tutum sergilemekte kararlı olduklarını ifade etti.

Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, görüşmeye ilişkin açıklamasında, Anastasiadis’in görüşmede ayrıca, Kıbrıs sorununa bulunacak bir çözümün BM Güvenlik Konseyi kararları, 25 Kasım 2019 tarihinde Berlin’de yapılan ortak açıklamada, Doruk Anlaşmaları, bugüne kadar varılan uzlaşılar ve yapılan çalışmalar ile AB normları temelinde olması gerektiğini vurguladığını aktardı.

Habere göre Anastasiadis ayrıca, AB’nin gayriresmî beşli konferansa gözlemci olarak katılmasının, AB üyesi olan Kıbrıs için faydalı olacağına inandığını da dile getirdi.

Lute’un ise görüşmede Anastasiadis’e, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la da görüşeceğini, ardından temaslarda bulunmak için Yunanistan’a gideceğini aktardı.

Lute, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nda temaslar yapacağını da ifade etti.

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