Anastasiadis, Lute'a 5+1 konferansa ‘BM parametrelerine uygun şekilde' hazır

Rum Hükümet Sözcüsü Kyriakos Kousios görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.
Rum Hükümet Sözcüsü, Anastasiadis’in Lute’a, Crans Montana’da kalınan yerden devam etmeye hazır olduğunu söylediğini aktardı.
Rum Sözcü, “Başkan Anastasiadis, Lute’a, Guterres’in öngördüğü 5+1 konferansa, BM çözüm parametrelerine uygun olarak (federasyon) katılma arzusunu iletti” ifadelerini kullandı.
Sözcü, Lute’un diğer taraflarla da temas edip BM Güvenlik Konseyini bilgilendireceğini sözlerine ekledi.
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