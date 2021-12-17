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Anastasiadis-Macron Görüşmesi

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Anastasiadis-Macron Görüşmesi
Anastasiadis-Macron Görüşmesi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, dün Brüksel’de düzenlenen Avrupa Konseyi toplantısı çerçevesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emannuel Macron ile görüştüğü belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in sosyal medya hesabındaki paylaşımına dayanarak Anastasiadis’in görüşmeyi oldukça yararlı olarak nitelendirdiğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis ve Macron görüşmede ayrıca Fransa’nın dönem başkanlığını üstlenecek olması ışığında görüş alış verişinde bulundu.

Anastasiadis toplantı çerçevesinde ayrıca Hırvatistan Başbakanı’nın ev sahipliğindeki Avrupa Halk Partisi’nden olan ülke liderleri ve hükümet başkanlarının yer aldığı buluşmaya da katıldı.

ANASTASİADİS AZERBAYCAN-ERMENİSTAN GÖRÜŞMESİNİ YORUMLADI

Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşiyan’ın, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile üçlü toplantıda bir araya gelmesi konusunda değerlendirmelerde bulunduğunu yazdı.

Habere göre Anastasiadis, bu değerlendirmeleri geçtiğimiz Çarşamba günü Brüksel’deki AB Doğu Ortaklık İlişkisi zirvesi çerçevesinde yaptı.

Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelakanos konuyla ilgili yazılı açıklamasında Anastasiadis’in, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel’in, yapıcı bir ortamda gerçekleştirilen ve de iki ülke arasındaki sorunların çözümlenmesi için pencere açan görüşmede oynadığı rolü gündeme getirdiğini belirtti.

Pelekanos, Anastasiadis’in “üçüncü unsurların yasa dışı faaliyetlerinden acı çeken bir ülkeden geldiğini” vurgulayarak önceliklerinin, doğu komşuluk bölgesinde uluslararası hukukun yerine getirilmesi olduğunu ifade ettiğini söyledi.

Anastasiadis’in Fransa Cumhurbaşkanı Emannuel Macron’un Ukrayna, Rusya, Almanya ve Fransa’dan oluşan “Normandia formatına” da destek verdiğini söyleyen Pelekanos, Anastasiadis’in Doğu Ortaklık İlişkilerinin, ortak ilke ve değerler temelinde desteklenmesine yönelik çabalara da destek verdiğini belirtti. 

Pelekanos, açıklamasında ayrıca zirve çerçevesinde Anastasiadis’in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşiyan ile bir araya geldiğini, görüşmede Anastasiadis’in, Kıbrıs’taki Ermeni toplumunun varlığından ve iki ülke halkları arasındaki bağlardan bahsettiğini de söyledi.

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