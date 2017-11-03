Anastasiadis Macron ile Kıbrıs'ı görüşecek

Politis’in haberine göre Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Rene Troccaz, Anastasiadis’in Macron’la 6 Kasım’da bir araya geleceğini, görüşmede Kıbrıs sorunu, ikili ve AB ile ilgili bölgesel meselelerin ele alınacağını söyledi.
Troccaz ülkesinin Kıbrıs sorunundaki tavrının ilkelere dayalı olduğuna işaret ederek “Fransa her zaman Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yanında oldu” dedi.
Haberde Emmanuel Macron’un da AB üyesi Akdeniz ülkeleri toplantısına katılmak üzere yılsonunda Güney Kıbrıs’a gideceği bildirildi.
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