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Anastasiadis Macron ile Kıbrıs'ı görüşecek

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Anastasiadis Macron ile Kıbrıs'ı görüşecek
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmek üzere hafta başında Fransa’ya gidiyor.

Politis’in haberine göre Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Rene Troccaz, Anastasiadis’in Macron’la 6 Kasım’da bir araya geleceğini, görüşmede Kıbrıs sorunu,  ikili ve AB ile ilgili bölgesel meselelerin ele alınacağını söyledi.

Troccaz ülkesinin Kıbrıs sorunundaki tavrının ilkelere dayalı olduğuna işaret ederek “Fransa  her zaman Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yanında oldu” dedi.

Haberde Emmanuel Macron’un da AB üyesi Akdeniz ülkeleri toplantısına katılmak üzere yılsonunda Güney Kıbrıs’a gideceği bildirildi.

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